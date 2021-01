Mazda MX-30 Electric, škoda toho slabého dojazdu

Ak si niekto myslí, že elektrické autá sú budúcnosťou tak je v menšom omyle. Elektrické autá sú už súčasnosťou. Jediným problémom zatiaľ ostáva cena áut a v mnohých prípadoch aj fakt, že ľudia nie sú pripravený na domáce nabíjanie áut. Čakať na nabíjačke niekoľko hodín alebo nabíjať celý deň doma (poprípade aj dva dni) môže vyrobiť niekoľko problémov.

Rovnako prístup výrobcov automobilov je dvojaký – autá do mesta väčšinou s dojazdom do 200 kilometrov alebo tie s ktorými by sa dalo ísť aj na dlhší výlet...



Mazda MX-30 patrí do prvej kategórie a samotný výrobca sa tým ani nijak netají. Mazda vyrobila pomalšie auto s malou batériou naschvál, pretože je takéto auto ekologickejšie. Podľa prieskumov Mazda, ľudia v EÚ spravia v priemere iba niečo okolo 35 kilometrov denne. Auto s dojazdom do 200 kilometrov by tak malo stačiť. Naozaj?

Dizajn



Dizajn MX-30 nadväzuje a je veľmi podobný tomu z CX-30. Najzásadnejšou zmenou sú zadné dvere, ktoré sa otvárajú oproti predtým. Rovnaký štýl ako sme videli u kontroverznejšieho BWM i3. Na jednej strane efektné riešenie, na druhej strane to nie je príliš praktické. Najväčší pozor si treba dať pri zatváraní dverí a prvé zabuchnúť tie zadné inak hrozí poškodenie rámu, či rozbitie skla.



Aj keď je auto primárne určené do mesta, treba počítať s tým, že z času na čas sa pôjde aj mimo mesto a tu nastanú dva problémy. Dojazd (tomu sa budem venovať o chvíľu) a miesto pre zadných cestujúcich. Miesta rozhodne nie je na rozdávanie a troma slovami by som ho označil: Len tak tak... S mojimi 180cm som nemal problém si vzadu normálne sadnúť, avšak natiahnuť si trochu nohy, bolo takmer nemožné. Pred kolenami som mal zhruba 2-3 centimetre.



Celkovo dizajn MX-30 pôsobí nadčasovo a moderne. Osobne sa mi veľmi páčia zadné vystupujúce svetlá, ktoré nie sú úplne súčasťou zadnej karosérie, či predná kapota, ktorá nie je spojená s prednou maskou – tu sa „schovávajú“ svetlá a logo Mazda. Pre niekoho odvážnejší dizajn, pre iných konečne niečo nové.



Že ide o elektrickú verziu auta prezradí okrem zvuku motora aj nápis ELECTRIC na zadných oknách. Mimochodom elektrický zvuk od motora je iný ako u bežného elektrického auta - je o dosť hlasnejší a je ho počuť aj vo vnútri.

Kufor MX-30 má so zdvihnutými zadnými sedadlami objem 366 litrov. Zadné sedadlá je možné sklopiť v pomere 60:40 a celkovo sa tak dostanete 1171 litrov batožinového priestoru. Káble na nabíjanie pohodlne schováte pod pevným zdvíhateľným vekom.