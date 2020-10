Mafia: Definitive Edition - konštruktívna recenzia pohľadom pamätníka pôvodnej Mafie

Neviem či existuje väčšie očakávanie z remastra ako nie tak dávno ohlásená Mafia: Definitive Edition. Po 20 rokov dostávame rovno kompletne nový remake. Keď v roku 2016 vyšla Mafia III, dostala odo mňa veľkú kritiku. Nezvládnutá grafika, relatívne nudná dejová linka, problémy s výkonom, bugy či absentujúca fyzika. Autori sa našťastie poučili a v piatok vyšiel toľko očakávaný remake hry Mafia z roku 2002, ktoré ešte vtedy vyvíjalo herné štúdio Illusion Softworks. Novovzniknuté štúdio Hangar 13, ktoré zamestnáva ešte aj niektorých pamätníkov (pracujúcich na Mafii I a II) si dalo jasný cieľ nespackať remake a urobiť ho tak skvelý ako pôvodnú hru. Výsledok?

Úvod - Mafia Reborn

V piatok sa oficiálne hra dostala vonku a odvtedy som v nej dokázal stráviť skoro 20 hodín. Cieľ bol jasný. Dohrať hru v čo najkratšom možnom čase a priniesť kvalitný, triezvy a pokiaľ možno kritický pohľad na remake. Prvotná eufória upadla asi po 5 hodinách hry, ale o tom neskôr. Obtiažnosť som nastavil na najvyššiu možnosť „klasickú“, autori totiž sľúbili autentický zážitok pôvodnej hry. Prekvapilo boli niektoré časti hry ľahšie alebo aj náročnejšie ako originálna hra. Nastavenie ovplyvňuje nielen náročnosť samotnej hry – nedostatok nábojov, spotrebu paliva či po reštarte z poslednej uloženej pozície rovnaký počet života ale správanie sa polície. Po prepnutí do arkády policajti dopravné priestupky ako neprimeraná rýchlosť dosť ignorujú a pomerne rýchlo stratia záujem o pátranie. Správanie áut je tiež arkádové. Určite odporúčam nechať klasické nastavenie, kde je pomerne slušne simulované správanie sa vozidiel rovnako ako policajtov.

Po zapnutí hry na vás vyskočí na výber jazyková sada, výber titulkov a ich samotné vypnutie. Poteší, že hra bola lokálne nadabovaná a niektorí herci, napríklad Marek Vašut ako hlavná postava Toma Angela zostal.

Ako prvá vec ma prekvapilo úplne nové menu, je síce jednoduchšie ale po dohratí aspoň umožňuje odohrať jednotlivé kapitoly rovnako ako v pôvodnej hre, za čo dávam plus. Vzhľadom na to, že na pôvodnú hru už dávnejšie vypršali práva na hudbu, ma zaujímalo ako sa s týmto pobijú autori. No bohužiaľ, ako som si myslel, z pôvodnej hry ostala snáď len hlavná zvučka. Všetky nové nie sú tak teatrálne a nevytvárajú pocit napätie ako tomu bolo v pôvodnej hre. Pred dokončením recenzie som si námatkovo prešiel iné recenzie a doslova nechápem, že toto nikto neskritizoval. Aby som to skrátil, soundtracky sú slabšie a horšie ako v pôvodnej hre. Teda nie, žeby boli zlé, to určite nie, ale načo robiť niečo, čo už bolo urobené a dokonalo vytvorilo prostredie hry. A výsledok nestojí za reč – popravde sa mi pozdávajú možno 2 skladby v celej hre. Vzhľadom na to ako bola hra legendárna, je toto pre mňa veľké mínus. Nešli jednoducho práva znova dokúpiť?

Úvod do hry ma prekvapil, pretože naháňanie sa v taxíku s chlapmi od Morella je viac arkádovejšie, tentokrát sú do hry zabudované akési pointy, do ktorých môžu nepriateľské autá naraziť, je to samozrejme pokryté cutscénami. Dosť mi to pripomína Need For Speed Most Wanted, kde som to tuším videl prvýkrát. Za mňa je to zaujímavé rozšírenie hry. A mimochodom dá sa aj preskočiť most, čo tiež končí cutscénou.

Nočná grafika s hrami svetiel, nasvetľovaním a nádhernými odrazmi ako na aute tak na vode a ceste ma príjemne prekvapila. Hra takto skryla neduhy s nedotiahnutými textúrami na niektorých budovách. Cez deň je grafika veľmi pekná a podobá sa na vylepšenú dvojku či trojku. Každopádne netrpí na problémy s HDR a podobne, ako to bolo v prípade „trojky“. Jediný bug som objavil pri výjazde z tunela, kde cez deň nie je vidieť absolútne nič. Vadili mi však občasné nedostatky s neostrými textúrami na budovách a neskorým vykresľovaním textúr v pozadí (občasne). Toto je skutočne „klasický“ problém, ktorý mala aj samotná jednotka. A možno to bol zámer...

Inak je hra veľmi dobre optimalizovaná a za 20 hodín hrania som našiel jediný veľký bug, kedy som sa zasekol medzi debničkami. Lietajúce autá sem-tam stretnete, ale je to skôr rarita. Raz som takto videl letieť policajné auto. AI je na veľmi dobrej úrovni. Akurát v misii, kedy máte vyhodiť hotel Corleone a utekáte cez kanalizačné tunely, tu už policajti nevstúpia. V origináli však áno. Na procesore Ryzen 7 2700X a RTX2060S som pri maximálnym detailoch v 1440p rozlíšení dostával okolo 57- 60 FPS, s malými prepadmi ku 40 FPS. Horšiu plynulosť má podľa všetkého jazda v prírode než v meste.

Autá sú spracované na veľmi slušnej úrovni a aj ich samotné ovládanie. Prídete takmer o uši pre neustále pískanie pneumatík. Ako už viete do hry pribudli motorky. Vozový park obsahuje približne 45 dobových automobilov a okrem toho aj pár šialeností. Presne tak, hot rod Crazy Horse je späť. Niektoré bohužiaľ vypadli. Toľko mediálne spomínaný závod sa autorom vydaril, je náročný avšak je nutné ho hrať na najťažšej úrovni. Oproti pôvodnej hre boli skrátené kolá z 5 len na 3. Formula už nemá tak náročný deštrukčný model a je možné ju párkrát o stenu oprieť. Skúšal som využiť staré dobré glitche z pôvodnej hry ale tie tam žiaľ nie sú. Po dohraní hry (cca 12.5h), som skočil na „Jízda“, čo je vlastne voľná jazda a extrémna jazda v jednom. Pôvodne som očakával, že extrémna jazda v hre nie je, ale dá sa odomknúť priamo v Salieriho bare a postupne sa vám odomkne 12 šialených misií...

Niektoré sú rovnako šialene náročné ako pôvodné a niektoré sú ľahšie. Popravde ak ich chcete prejsť všetky na „klasickú“ obtiažnosť brutálne sa zapotíte. Nebudem konkrétny, aby ste neprišli o zážitok z hry, ale sú veľmi podobné ako v origináli a áno nechýba ani UFO! Eastern eggy z pôvodnej hry tam žiaľ nie sú ale uvidíme, či sa do budúcna niečo nenájde.