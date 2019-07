Logitech MX Vertical - ergonómia na prvom mieste

Úvod, balenie, špecifikácia

V poslednej dobe množstvo ľudí pociťuje pri práci s myšou bolesť, mravčenie, stŕpnutie prstov, zápästia, prípadne ruky. V mnohých prípadoch je to vyvolané nevhodnou myšou, ktorá "nesadne do ruky", prípadne ruka je neprirodzene vykrútená. Pre takéto prípady sú tu ergonomické myši, ktoré by mali pri práci uvoľňovať napätie pri držaní a práci. Jednou z takých je myš Logitech MX Vertical.

Ako už názov napovedá, jedná sa o vertikálnu myš. Poloha ruky pri jej držaní je prirodzenejšia, ako pri držaní klasickej myši. Uhol, pod ktorým sa myš drží je 57°, čím sa znižuje svalové napätie a tlak na zápästie. Skúste si to aj sami. Stačí položiť ruku na stôl tak, že celé predlaktie je opreté o dosku stola. Podvedome sa opierate malíčkom o stôl a dlaň smeruje skoro vertikálne. Ak by ste ale chceli uchopiť klasikú myš, museli by ste dlaň otočiť do horizontálnej polohy a vtedy ucítite napätie v častiach ruky.

Myš Logitech MX Vertical je dodávaná v papierovej krabici s potlačou, kde hneď vidno, že je ergonomická s náklonom 57°. Vo vnútri je v priehľadnom plaste zabalená myš spolu s Unifying prijímačom. Ďalej sa tu nachádza prepojovací/nabíjací USB-C kábel a dokumentácia.