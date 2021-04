RTX 3060 je na začiatku produktovej línie nových RTX 30xx kariet, ktorá je určená hráčom, ktorí pre svoje hranie využívajú „základné“ rozlíšenie 1080p a z času na čas by si chceli zahrať nejakú hru s Ray Tracingom.

Základom RTX 3060 je GPU Ampere - GA106 a 12 GB RAM! Majitelia tejto karty sa môžu tešiť na nové RT a Tensor jadrá, či DLSS 2.0

V dnešnej recenzii sa pozriem na RTX 3060 od firmy Gigabyte. Presnejšie ide o model Gaming OC s chladičom WindForce 3X. Od výroby je teda karta pretaktovaná a od základnej verzii ponúkne vyšší výkon. O chladenie sa postarajú tri ventilátory o veľkosti 80 mm.

V testoch jej bude robiť konkurenciu staršia RTX 2070. Určite by bola vhodnejšia karta typu 2060/2060S na priame porovnanie základných verzií jednotlivých rodín (RTX 20xx vs RX 30xx) avšak, novinka má potenciál byť výkonovo rovnaká ako RTX 2070, tak prečo nepostaviť latku trochu vyššie...

Gigabyte RTX 3060 Gaming OC



Gigabyte RTX 3060 Gaming OC meria na dĺžku 282mm (karta samotná je samozrejme kratšia), základom je teda chladič WindForce 3X s troma 80mm ventilátormi. Zaujímavosťou je, že sa stredný ventilátor točí opačným smerom ako ďalšie dva, čo by malo minimalizovať turbulencie medzi troma ventilátormi a zvýšiť prietok vzduchu.

Táto vychytávka je súčasťou WindForce 3X chladenia, takže ho nájdete na všetkých Gigabyte kartách. Rovnako ako 3D aktívne chladenie, čo je v podstate len krajší názov pre 0 decibelovú prevádzku ventilátorov – v malej záťaži sa ventilátory teda netočia vôbec.

O chladenie sa zároveň starajú 3 heatpipe trubice s priamym kontaktom trubíc na GPU jadro – možno trochu predbehnem, ale 4 heatpipe trubice by boli určite vhodnejšie. Za zmienku stojí tak isto aktívne chladenie napájacej kaskády.

Chladenie dopĺňa niečo, čo Gigabyte nazýva Screen cooling – v podstate ide o jednoduché riešenie, kedy je do kovového backplatu karty vyrezaný priestor pod posledným ventilátorom. V praxi to znamená, že vzduch z posledného ventilátora je prefúknutý cez chladič a môže pokračovať ďalej do skrinky a nie je zachytený o backplate.



Ako som už písal vyššie, karta príde od výroby už pretaktovaná – v praxi to znamená, že frekvencia jadra tiká na 1837 Mhz oproti referenčným 1777 Mhz, pretaktovanie sa nedotklo pamätí. Tie sú od výroby nastavené na 15 GBPS, celková kapacita je spomínaných 12 GB GDDR6 so 192 bit zbernicou.

Na napájanie karty resp. celej zostavy odporúča výrobca 550W zdroj. Karta samotná má potom 8 PIN konektor.

Gigabyte RTX 3060 má po dva HDMI 2.1 a DP 1.4a konektorov

Špecifikácie