Dog Duty - klasika v modernom štýle

Hru, ktorú si dnes predstavíme nie je žiaden AAA titul. Nestojí za ňou veľké štúdio, nemá grafiku, že aj ten najlepší hardvér dostane zabrať aby ste si ju zahrali aspoň na 30FPS. Hudbu do nej nezložil Hans Zimmer, ale aj napriek tomu, je zábavná a s radosťou pri nej strávite pár hodín. Teda za predpokladu, že máte radi tento žáner hier.

Dog Duty sa radí medzi takzvané INDIE hry a stojí za ňou len dvojčlenné štúdio Zanardi&Liza. Hra bola dlho len vo vývojovej fáze a okrem pár screenshotov ste moc informácií o nej nenašli. To sa zmenilo, keď do hry vstúpilo talianske štúdio SOEDECO a zobralo vývojárov Zanardi&Liza pod svoje krídla. Hra sa začala výrazne posúvať dopredu a naberať reálne kontúry. Po čase si hráči mohli hru vyskúšať v early access prístupe a dnes je takmer hra vo finálnej podobe. Prístup je síce stále len early access, ale v hre je už všetko prístupné a dokončené, akurát sa ešte musí dotiahnuť pár bugov. Dog Duty je dostupný pre PS4, Xbox ONE, Nintendo Switch a PC. V dnešnej recenzií si Dog Duty predstavíme pre poslednú menovanú platformu – PC.

(Dog Duty trailer)

Ako som spomenul na začiatku, nejde o žiadny AAA titul s najnovšími grafickými vymoženosťami, ktorá potrápi aj ten najlepší hardvér. Hra je robená v Pixel Art (PA) grafikou (najznámejšia hra urobená v PA je Minecraft ) a na dianie v hre ako aj na svojich vojakov sa dívate z hora. Hra má pôsobiť nostalgicky a vytvorením hry v PA, hudbou a zvukom sa to podarilo na jednotku. Pri hraní som sa preniesol do detstva, keď som hrával hry typu Contra, Super Mário, kedy hry ešte neboli hlavne o grafike ale o zábavnosti. A tá hre nechýba. Hra kombinuje hry ako Contra, Commandos, G.I. Joe a ako celok je to výborné. Takže ak ste fanúšik týchto hier – akcia, stratégia, arkádový štýl hrania a máte radi „retro“ štýl hier, tak vás táto hra nesklame.

Tak ako grafika, aj zvuky a hudba sú prispôsobené tomuto štýlu hry. Tie sú prevažne vytvorené elektronicky, presne ako v období 80/90-tych rokov.





Ak sa hru nerozhodnete hrať na konzole ale na PC, tak HW nároky na jej spustenie nie sú veľké a spustíte ju bezproblémov aj na starších strojoch. Doporučený hardvér je Core2 Duo procesor, 2GB RAM a 500MB voľného miesta na disku. Operačný systém Windows 7, 8/8.1, 10 a dokonca si hru zahrajú majitelia zariadení od Apple. Ale tu by som chcel upozorniť, že ak máte nainštalovanú poslednú verziu MacOS Catalina 10.15, tak hru nespustíte, nakoľko táto verzia OS, prestala podporovať 32-bitóvé programy.

Gameplay

Hra začína introm letiacej helikoptéry, v ktorej sa nachádza váš tým a ich misia je zneškodniť organizáciu Chobotnica. V tom je na helikoptéru vystrelená raketa, ktorá ju zasiahne a havaruje. Intro končí radujúcim sa hlavným Bossom, že zásah bol úspešný a helikoptéru sa podarilo zničiť. Po intre sa spustí menu, kde môžete začať novú hru, vybrať si mód Horde (dostaneme sa ku nemu neskôr), nastavenia hry alebo môžete hru ukončiť.





Začneme novú hru. Vyberiete si slot, ktorý sa bude používať na ukladanie postupu v hre. Hra začne oslobodením jedného vojaka z väzenia, ukážkou jeho schopností a ako zabiť nepriateľa. Tento úvod je naozaj krátky a po par sekundách ste vpustený do hry a vaša cesta k zničeniu „Octopus“ organizácie sa môže začať. Hneď v úvode oslobodíte jedného z vojakov, ktorý sa pridá do vášho tímu. Prvá základňa je rozbehová a slúži na naučenia sa možností hry, napríklad ako krytie sa za vrecami z piesku, obsadenie zbraňového systému a používanie špeciálnych schopností vojaka. Na konci prvej základne oslobodíte tretieho vojaka, ktorý sa pridá do vášho tímu. Týmto máte plný tím, ktorý sa môže skladať maximálne z troch aktívnych vojakov (celkovo je šesť postáv z ktorých si môžete poskladať tím). Aby výber vojakov, ktorých chcete mať v tíme nebol iba o vizuálnom prevedení, tak každý z nich má špeciálnu vlastnosť, ktorú v boji môže použiť. Zo začiatku je jedno z akých máte vojakov poskladaný tím, no postupne ako budete dobíjať a obsadzovať jednotlivé základne, bude náročnosť hry stúpať a vy budete nútený viacej taktizovať a ich špeciálne schopnosti naplno využívať.





Na konci prvej základne sa okrem tretieho vojaka nachádza aj auto, na ktorom budete cestovať po mape. Mapa sa skladá zo štyroch lokácií. Na prvom ostrove, na ktorom aj havarujete, sa nachádza hlavné mesto v ktorom sa ukrýva hlavný boss - Octopus. Do neho budete pustený až potom, ako obsadíte všetky základne na ďalších troch ostrovoch. Na konci každého sa nachádza finálny boss, ktorého musíte poraziť.

Okrem vozidla, ktoré nájdete hneď na začiatku, budete môcť po jednotlivých ostrovoch jazdiť na lodi, Buggy aute a vznášadle. Na jednotlivé ostrovy sa dostanete cez tunel a na začiatku každého ostrova sa nachádza obchod, v ktorom si môžete nakúpiť zbrane, granáty, ochranné vesty, výzbroj na vozidlo alebo naopak pozbieranú a nepotrebnú výstroj predať. Okrem kúpi a predaja si v obchode môžete vymeniť vojakov v tíme a nasadiť zakúpenú zbraň na vozidlo.





Po ceste na jednotlivé základne narazíte na hliadky, ktoré musíte zničiť. Za ich zničenie dostanete 100$, za ktoré si môžete v obchode kúpiť výstroj. Okrem hliadok po ceste narazíte na hliadkujúce vežičky (pozor aj strieľajú), ktoré jednoducho zničíte tak, že ich prejdete. Takto sa dajú ničiť aj objekty ako sú domy, autá, polia, v podstate sa dá prejsť všetko na čo narazíte. Aj hliadku môžete zničiť tak, že budete po jednotlivých autách/lodiach prechádzať a tým im budete uberať zo života. Len pozor na život vášho vozidla. Ten je tiež obmedzený a dosť výrazne ho znižujete ničením nepriateľských hliadok „prechádzaním“. V prípade, že vaše vozidlo je moc poškodené a hrozilo by jeho zničenie, vráťte sa sním do priateľskej základne, kde ho opravíte.





Ako budete postupovať v hre, obtiažnosť sa bude dvíhať. Jednotlivý nepriatelia budú mať lepšie zbrane a výzbroj. Po vstupe na základňu sa vám v hornom rohu ukážu hviezdičky, ktoré znázorňujú obtiažnosť. Dobitie jedno až dvojhviezdičkovej základne zvládnete aj RAMBO štýlom. Nemusíte sa nejako kryť, používať granáty, nepotrebujete ochranné vesty a špeciálne vlastnosti vojaka skôr použijete zo zábavy. Od troch hviezdičiek vyššie to už také jednoduché nebude. Vojakom budete musieť pred bojom kúpiť výzbroj v podobe lepšej zbrane, granátu, ochrannej vesty a začnete sa viacej kryť a využívať špeciálne vlastnosti svojich vojakov. Od štyroch hviezdičiek je to už nutnosť. Bez dobrej výzbroje už na základňu nevstúpite a špeciálne vlastnosti svojich vojakov budete používať častejšie, ako farár svätenú vodu.

Po dobití troch ostrovov sa môžete vrátiť na prvý a budete vpustený do základne, v ktorej sa nachádza finálny BOSS a aj posledná bitka. Kým sa ale k nemu prepracujete, čaká vás pár hodín strieľania nepriateľov a ničenia vecí.





Hra je priamočiara a na jej koniec sa nedopracujete inač, ako postrieľaním nepriateľov (a že ich je dosť) a obsadením všetkých základní. Hru nedohráte stealth režimom, ani sa vám nepodarí základňu obsadiť presvedčením nepriateľov, že sú na zlej strane. Jednoducho iná cesta, ako sa nimi prestrieľať neexistuje. Možno to niekomu príde až príliš jednoduché, ale v tom je najväčšia sila tejto hry. Jednoduchosť. Počas hrania sa nezamýšľate nad tým čo robíte, akou cestou sa vydať, či zabitie osoby alebo pridanie sa na nejakú stranu, negatívne neovplyvní celú hru. Nič také riešiť nebudete. Sústredíte sa iba na jednu vec. Čo najviac nepriateľov dostať na opačnú stranu.





Postup hrou sa ukladá automaticky, vždy keď dobijete nepriateľskú základňu. Postup v hre nie je teda možné uložiť v ktoromkoľvek momente. Tento spôsob ukladania, vás môže hlavne v neskoršej fáze hry pripraviť o pár nervových buniek. Nič viacej nepoteší, keď na konci takmer dobytej základne vám zabijú všetkých vojakov a vy začínate úplne od začiatku. Na začiatku nič hrozné, ale neskôr základňu dobýjate aj pár desiatok minút a keď vás zabijú už po tretí krát, moc nadšený z toho nebudete. Hra sa neskončí zabitím jedného z vašich vojakov, toho dokonca môžete oživiť aj niekoľko krát iným vojakom, ale zabitím celého tímu.

V prípade, že nechcete hrať kampaň, ale máte chuť len si tak zastrieľať, je tu možnosť výberu módu Horde. V tomto móde, ako už samotný názov napovedá, čelí váš tím horde nepriateľov, ktorý postupne prichádzajú vo vlnách. Obtiažnosť sa s každou vlnou zvyšuje a aby ste so svojím tímom odolali čo najdlhšie, môžete si kúpiť lepšie zbrane, výbavu, brnenie, ochranné veže. Hra končí, keď sa nepriateľom podarí eliminovať celý váš tím.

Záver

Dog Duty je výborná oddychovka. Z jej grafického a zvukového prevedenia sa neposadíte s otvorenými ústami na zadok, ale poteší svojou hrateľnosťou a zábavnosťou. Veľa AAA titulov majú výbornú grafiku, hudbu aj dej, ale chýba im to hlavné a tým je zábavnosť. To Dog Duty nechýba a ak máte radi podobný žáner, je to jednoznačná voľba na kúpu.