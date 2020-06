Deepcool Macube 310 – edícia Gamer storm, ktorá príjemne prekvapí

Ak by sa Deepcool konečne podarilo nájsť distribútora pre Slovenský trh, predpokladám, že by svojimi produktami narobil niektorým výrobcom vrásky na čele. Tomuto čínskemu výrobcovi sa musí nechať jedna vec – svoje chladiče, či skrinky nikdy netlačil na trh ako high end. Sami vedia, že nimi atakujú tzv. budget sektor. To v skratke znamená, za málo peňazí veľa muziky. Rovnako je na tom aj skrinka Macube 310 z edície Game storm.

Balenie, špecifikácie

Dnes vám krabicu skrinky Macube ani nebudem ukazovať – predpokladáte správne, ide o obyčajnú kartónovú krabicu s popiskami a nejakými obrázkami skrinky. Vo vnútri nenájdete nič iné ako polystyrénové vaničky, ktoré chránia skrinku proti nárazom. Proti poškriabaniu je chránená zase igelitovým vrecom.

Temperované sklo sa fotí v obyčajnom priestore pomerne zle :)

Tým, že ide o budget orientovanú skrinku, nečakajte ani žiadne extra príslušenstvo – potrebné skrutky dopĺňa zopár sťahovacích pásikov a nič nehovoriaci návod. Obíde sa však aj bez neho. Vrecko s týmto príslušenstvom je schované v HDD koši. Jedno extra je namontované v skrinke už od výroby – Hub pre 4 ventilátory sa nachádza v priestore za matičnou doskou. Ide iba o HUB bez možnosti regulácie.

Špecifikácie