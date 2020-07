BMW i3 – prémiové, agilné a hlavne zábavné...

Za posledný rok mi prešlo rukami už zopár elektrických a hybridných áut. Popravde, až na Hyundai Konu EV a IONIQ, vo mne zatiaľ žiadne auto nevyvolalo extra pocity nadšenia. Kona vynikala výkonným motorom a dojazdom, IONIQ zase menej tradičným dizajnom (Recenzia na IONIQ bude uverejnená čoskoro)

Po dohode s BMW na teste i3 som bol, povedzme si pravdu, nadšený. i3 má všetko, čo má elektromobil mať - výkon, slušný dojazd a nadčasový dizajn.

Dizajn

Dizajn BMW i3 je tak netradičný, že rozhodne nebude vyhovovať každému. Buď spadnete do kategórie tých, ktorí ho budú milovať (či už hneď, alebo až po pár hodinách/dňoch), alebo si cestu k nemu nenájdete vôbec. Zo začiatku som tiež bojoval s celkovým dizajnom, avšak po pár dňoch, ktoré som s i3 strávil, to bolo jasné a i3 si ma získalo na 100%. Treba však povedať, že farba má nato výrazný vplyv. Ak pôjde okolo vás hnedá i3 tak si poviete, že to auto vyzerá super. Biela farba vytvára na môj vkus príliš veľký kontrast medzi čiernymi prvkami.

Možno by ste ani nepovedali, ale i3 meria na dĺžku len 4006mm a na šírku iba 2039mm. Napriek malým rozmerom je vo vnútri dostatočne veľká a kľudne sa s autom môžete vybrať aj na dlhšie cesty. Vzadu majú ľudia na sedenie viac miesta na nohy a hlavu než v bežných hatchbackoch (i30, Ceed, IONIQ, Lancer). Počítajte však s tým, že i3 je určená maximálne pre 4 ľudí. Vzadu preto nájdete len dva pásy a miesto medzi cestujúcimi je oddelené držiakmi na poháre/fľaše. S netradičným dizajnom súvisí aj netradičný dizajn zadných dverí a samotného nastupovania.

BMW i3 nemá pevný B-stĺpik a dvere sa otvárajú oproti sebe. Cestujúci vzadu môžu nastúpiť aj bez otvorenia zadných dverí a to sklopením predných sedadiel. Takéto neobvyklé riešenie však prináša so sebou pár úskalí.

Pri zatváraní dverí musíte vždy zatvoriť najprv tie zadné a až potom predné. Ak to spravíte naopak hrozí, že poškodíte predné dvere či sklo.

Na vodičovi vo väčšine prípadov zostáva zatvoriť obe predné dvere, na ktoré zadný cestujúci nedosiahne úplne ideálne. Mimochodom, pozor pri vystupovaní zo zadných sedadiel. Pomerne ľahko si môžete buchnúť hlavu o držiak dverí alebo spodnú hranu dverí (aj keď je pokrytá gumou). V zadných dverách sa mimochodom nachádza aj vodičov/spolujazdcov pás.



Trochu nezvykle má i3 dva kufre – zadný s objemom 260 litrov (po sklopení zadných sedadiel by mal mať až 1100l) a predný, veľký akurát tak na menšiu nákupnú tašku alebo na schovanie nabíjacieho kábla.

Dizajn i3 je tak ojedinelý, že drvivá väčšina ľudí sa bude stále za vami otáčať.