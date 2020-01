Amazfit Verge LITE - prekvapivo výkonné smarthodinky s OLED displejom

Spoločnosť Xiaomi pod značkou Xiaomi vie priniesť cenovo zaujímavé produkty veľmi dobrej kvality. Xiaomi je pritom ázijský tiger s dobrým menom, ktorá dokáže slušne konkurovať s americkými korporáciami či firmami z Taiwanu a Kórey. Takže pre Samsung ide o značnú konkurenciu hlavne segmentu nižšej triedy a nižšej strednej triedy.

Úvod

Xiaomi Amazfit Verge Lite má na prvý pohľad svojim chabým dizajnom nezaujali. Poďme ale najprv k baleniu.

To už je tradičné pekne vymyslené. V krabičke, kde sú uvedené základné údaje je skrytá ďalšia elegantná biela krabička s nadpisom AMAZFIT. Po otvorení, zbadáme hodinky šedej farby. Zospodu krabičky sa skrýva ešte nabíjací konektor a jednoduchý manuál. Český ani slovenský jazyk tu určite nehľadajte.

Nebudem klamať a hneď prvý dojem bol skôr negatívny – šedé plastové hodinky. V prvom momente som si povedal, čo to budú za krámy. Tento stav pretrval do momentu kým som hodinky nezapol. Vyskočil na mňa QR kód a výzva o spárovanie hodiniek s mobilom. Displej bol na prvý pohľad zaujímavý. K používaniu hodiniek potrebujete aplikáciu Mi Fit. Nepáči sa mi, že pre používanie aplikácie si potrebujete vytvoriť Xiaomi účet, podobne to má riešené aj Lenovo či Huawei, ale nerád zdieľam akékoľvek dáta. Môžete tiež využiť účet Facebook či Google, ale osobne toto prepojenie veľmi neodporúčam. Predsa len, jedná sa o čínsku firmu. Po vytvorení účtu sa v hornom rohu objaví ikonka „+“, kde vyberiete hodinky a začne párovanie. To je rýchle, trvá asi 10-15 sekúnd.

Po spárovaní sa kvalita displeja prejavila v plnej miere. Hodinky disponujú 1.3“ AMOLED displejom (ciferník je veľký 43 milimetra), ktorý je jedným slovom absolútne skvelý. Je výborné čitateľný a dostatočne jemný. Displej je kruhového tvaru, má rozlíšenie 360×360 pixelov a je pokrytý ochranným sklom Corning Gorilla 3. Okrem toho obsahuje olejovú vrstvu a nevznikajú tu tak otlačky prstov. Displej je len o málo drsnejší než majú napríklad drahé Apple Watch. Remienok je vyrobený z plastu (údajne vznikol kombináciou sklenených vlákien a polykarbonátu) a využíva štandardný úchyt, takže remienky je možné meniť. Nastaviteľná dĺžka je od 70 až po 113 milimetra. Hodinky majú tiež certifikát IP68, takže sú plne odolne voči prachu a zvládnu aj ponorenie do vody hlbšej ako 1 metra po dobu 30 minút.

Kompatibilita hodiniek je zaručená s iOS 9+ a Androidom 4.4 a vyšším. Vyžaduje sa aspoň Bluetooth 4.0. Samotné hodinky podporujú BT5.0 LE. Integrovaná batéria má kapacitu 390mAh a nabije sa za 2.5 hodiny. Výrobca sľubuje minimálne 20 dňovú výdrž.