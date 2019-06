Ifi xDSD & Silencer – doprajte svojim slúchadlám kus luxusu...

Dnes sa pozriem na dva produkty iFi: zosilovač/DAC xDSD a USB zariadenia na odstránenie šumu pod názvom Silencer.

iFi xDSD - Predstavenie

Možno to poznáte, sedíte v open space kde je často neudržateľný hluk a ak potrebujete na chvíľu vypnúť tak hudba býva často to jediné čo pomôže. Zainvestovali ste do kvalitných slúchadiel, platíte si Spotify premium a počúvate pesničky v maximálnej kvalite. Lenže pripojiť slúchadlá k notebooku vám v takomto prípade prinesie len mdlý zážitok z počúvania.

Ak si potrpíte naozaj na kvalitnú hudbu, jedinou cestou k naozaj kvalitným slúchadlám je zosilňovač, ktorý ich dokáže vybudiť a mať zvukový prenes aký majú mať.

Sám som si niečím podobným prešiel so svojimi slúchadlami Beyerdynamic DT 770 Pro s odporom 250 OHM. To, že ich ani nemusím pripojiť k notebooku, či telefónu mi by bolo jasné už hneď pri kúpe. Väčšina smartfónov a notebookov dokáže „potiahnuť“ slúchadlá s odporom max 32 OHM a už aj tam to nie je také ako by to malo byť. Takže DT 770 Pro nemali s týmito zariadeniami moc šancu.

2 roky dozadu som si kúpil teda DAC/zosilňovač FiiO Andes e07K, ktorý je schopný utiahnuť práve 250 OHM slúchadlá. Po drobných úpravách zvuku (zdvihnutie bassov +1, výšok +2) som bol so zvukových prejavom spokojný...

Až do doby keď mi iFi poslal na test zosilňovač xDSD.