Hyundai Tuscon plug-in hybrid – perfektný plug-in hybrid so skvelým dojazdom

Tuscon patrí k najpredávanejším modelom tejto kórejskej značky na Slovensku a popravde nie je sa čomu čudovať. Hyundai perfektne trafil cenu Tuscona a oslovil tak široké publikum potenciálnych zákazníkov. Jeden zo svojich bestsellerov Hyundai vylepšil a na trh sa dostáva nový Tuscon – okrem klasickej verzii je tu aj hybrid, či plug-in hybrid. Práve na posledne menovaný som sa bližšie pozrel.

Dizajn



Predošlá generácia Tuscon nevyzerala zle ale popravde vás „nezdvihla zo stoličky“. Svojim dizajnom zapadol medzi ostatné autá a možno aj vďaka tomu, že ich je na našich cestách toľko, si ho už ani poriadne nevšimnete. Lenže nová generácia Tuscon je úplne iná...Dizajnom sa Hyundai vyšvihol do úplne inej ligy ako s predošlým modelom. Na novom Tuscone je zmenené úplne všetko. Od bočnej línii, predných anjelských svetiel až po zadné piate dvere. Je jedno z ktorého uhla sa na novinku pozeráte – toto auto má rozhodne čo to do seba.



Prednej časti dominujú spomínané anjelské svetlá – je to síce prvok, ktorý sa nebude páčiť každému (počas testu som sa pýtal ľudí na názor a výsledok bol asi tak 75:25 v prospech tých, ktorým sa svetlá páčili), avšak Tusconu dodáva niečo navyše, čo u iných áut nenájdete.

Bočná línia je perfektná, k „dokonalosti“ možno chýbajú mierne nafúknuté bočné dvere...Túto líniu si lepšie uvedomíte na bielej farbe ako na niektorých tmavých farbách.

Na zadnú časť sa pozerá rovnako dobre ako na tú prednú – Hyundai šikovne schoval svoje logo do zadného skla a spojil líniu zadných svetiel. Hrboľatý vystupujúci spodok spolu s dvojitou koncovkou výfuku dodáva Tusconu športový nádych.