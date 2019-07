Hyundai Kona EV – malá elektrická „beštia“ na každý deň

Recenzia auta na pc.sk? Sme sa dočista zbláznili? Na prvý pohľad sme sa pustili do niečoho, čo s našim webom nemá nič spoločné... Naozaj?

Keď sa pozriem na štatisticky najčítanejšie novinky, tak je Tesla a všetko o elektroautomobiloch v TOP 3 čítanosti.

Preto som si povedal, že by dávalo zmysel pustiť sa do recenzie elektroauta. Pár krát som skúsil osloviť Teslu, avšak dostať sa k nim je pravdepodobne nemožné, pokiaľ nie ste auto-moto magazín. Tak isto je však možné, že si ma už po desiatkach emailoch radšej blokli 😊 Našťastie zastúpenie Hyundai pre SR má na toto iný názor a po výmene dvoch emailov som mal zrazu Konu EV dohodnutú na test.

Prvotné očakávania a realita

Pri prvom nasadaní do Kona EV som mal pomerne veľké očakávania - predsa len cena testovaného vozidla bola 43.490 eur. Popravde musím povedať, že som bol z toho čo vidím vo vnútri dosť sklamaný. Žiaden high-tech interiér, vo vnútri samé svetlé farby (svetlá sivá, svetlá modrá farba) a veľa plastov, nič čo by vyvolalo pocit luxusu. Očakával som, že si aspoň v duchu poviem wou, ale v podstate ide o obyčajnú Konu so zmeneným stredovým panelom, kde nájdete tlačidlá na zmenu prevodov (D, P, N, R), ovládanie elektronickej ručnej brzdy, zmenu jazdných režimov a ovládanie vyhrievania sedadiel. Nevadí, Kona je primárne o elektro motore a sľubovanom dojazde. Ten je podľa Hyundai 449 kilometrov, avšak záleží na typu jazdy. Po naštartovaní mi palubný počítač dokonca ukazoval dojazd 530 kilometrov.



Do testu ‘Do Košíc na jedno nabitie‘ som sa neplánoval pustiť. Správnym testom pre Konu EV bude každodenné používanie ako primárneho auta, čo bude znamenať cestovanie medzi Galantou a Bratislavou (140 kilometrov) každý deň a víkendový výlet do Liptovskej Revúcej – tento test bude rozdelený na dve časti: cesta tam bude pohodová jazda pri tempomatových 115km/h so zapnutou klimatizáciou a cestou späť sa nebudem nepozerať sa na šetrenie energie a na diaľnici si nastavým tempomatových 145 km/h.