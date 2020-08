Hyundai IONIQ – konečne futuristicky vyzerajúce elektro auto

IONIQ zamútil vody tradičným dizajnom elektro áut a som veľmi rád, že som si práve toto auto mohol vyskúšať. Ak ste čítali moje predošlé recenzie elektrických áut viete, že si na dizajne - minimálne interiéru dosť potrpím. Ide o novú vec, nové technológie a ak auto zvnútra vyzerá tak ako jeho benzínový/dieselový brat, stráca auto určitý elektrizujúci „náboj“.

Futuristický dizajn

Povedzme si to rovno a hneď na začiatku – IONIQ sa nebude páčiť každému. Otázky typu: načo je vpredu veľký plastový kryt? Prečo je strecha skosená tak ako je? bude majiteľ IONIQ dostávať pomerne často.

Popravde, tieto otázky som si kládol aj ja sám a zo začiatku som nebol dizajnom až tak nadšený, prešlo však pár dní a pocity voči IONIQ sa postupne zmenili.



Áno predná maska môže pôsobiť trochu zvláštnym dojmom, ale som rád, že Hyundai nepoužil na deflektor farbu karosérie. Ak by tak spravil predok by vyzeral ako vajíčko. Musím však povedať, že s inými farbami karosérie ladí sivý deflektor oveľa viac ako na testovacom aute s červenou farbou. Bielemu IONIQ doslova sekne.

Takže áno, deflektor vyzerá možno zvláštne ale svoj význam má. Predné LED svetlá sú doplnené o denné svietenie, ktoré je tak isto LEDkové a tvorené dvoma pásmi po každej strane.

Deflektor pomáha totiž zníženiu aerodynamickému odporu spolu so skosenou zadnou časťou. Tá vyzerá na pohľad dobre ale mínusom je, že ľudia na zadných sedadlách majú pomerne málo miesta na hlavu. S mojimi 180cm som si opieral hlavu o strechu. Osoba so 190cm by sa musela viac zosunúť alebo dať hlavu mierne na bok – toto už nie je komfortné ani na krátke trasy.