Hyundai IONIQ 5 – ako sa darilo predfaceliftovej verzii v teste...

Hyudani IONIQ 5 patrí dizajnovo k najkrajším autám na našom trhu. Kombinuje v sebe budúcnosť a retro dizajn zároveň. Možno sa to zdá trochu čudné ale zo všetkého má IONIQ trochu. Čoskoro začnú na cestách jazdiť nové IONIQ 5, s väčšou batériou a lepším dojazdom, čo znamená, že sa cez bazár a ponuky ľudí ľahšie dostanete k pred faceliftom verziám. Čo od tohto auta očakávať sa dočítate v dnešnom teste.

Dizajn

Ako som spomínal, dizajnovo je IONIQ proste skvelý a nájdete na ňom kus zo všetkého – niečo z dizajnu minulých rokov, s poriadnou dávkou budúcnosti...Finálny dizajn vychádza zo starého Hyundai Pony a konceptu 45.

Čo si možno neuvedomíte na prvý pohľad je, aký je IONIQ 5 mohutný...Auto popravde pôsobí zvláštne – na jednej strane by ste povedali, že ide o nafúknutý sedan, zároveň je široké ako SUV a na dĺžku ako rodinné kombi. Čim dlhšie sa na auto pozeráte, tým vyvoláva lepší a lepší dojem. Nejde len o to, akým mohutným dojmom samotný IONIQ pôsobí. Rôzne detaily ako svetlá resp. LED diódy usporiadané do tvaru U, či maticové zadné osvetlenie, pridávajú na jedinečnosti IONIQ 5. Hyundai tu skóroval vo veľkom...

IONIQ 5 si môžete nakonfigurovať v 9 farbách ale len jedna z nich je bez príplatku – Mystic Olive Green, zbytok je za príplatok buď za 660 eur alebo 990 eur. Farby sú zvolené vcelku vkusne a IONIQ 5 takmer v každej vyzerá viac než dobre.