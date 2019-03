Honor Play – stvorený na hranie a zábavu

Ako už názov napovedá, telefón je predurčený na hranie. Na veľký, 6,3“ displej sa toho zmestí až až a použitý čipset bol donedávna to najlepšie, čo materská spoločnosť Huawei ponúkala vo svojich telefónoch. Pridajte k tomu logo Honor a výsledkom bude ďalší slušne vybavený telefón za rozumnú cenu.

Honor Play – Balenie, špecifikácie

Balenie telefónu je tradične jednoduché a účelné. Krabička obsahuje iba nápisy bez dodatočnej grafiky. Plocha vrchnej strany krabičky je iba o málo väčšia ako telefón samotný. Pod ním sa nachádza príslušenstvo, ktoré tvorí USB adaptér, káblik s koncovkou USB-C, nástroj na vyberanie slotu pre SIM kartu a microSD kartu a ochranný silikónový obal.

Slúchadlá už tradične nie sú súčasťou balenia, no vzhľadom na zameranie výrobcu na dobrý pomer cena/užitočná hodnota je to akceptovateľné. Potešujúcou správou je, že pribalený USB adaptér je osvedčený 18 W model s rýchlonabíjaním, ktorý sa vyskytuje vo viacerých baleniach telefónov od Huawei a Honor. Druhou potešujúcou správou je prítomnosť nového USB-C štandardu, ktorý sa pomaly ale isto dostáva do popredia. A do tretice musím pochváliť prítomnosť silikónového obalu, ktorý pevne obopne hrany telefónu a chráni ho tak pred poškodením. Obal je pomerne hrubý a citeľne pridáva telefónu na hrúbke aj šírke, na druhej strane však výrazne zlepšuje jeho úchop v ruke.