Honor MagicBook 14 - keď to na prvýkrát vyjde

Firmu Honor nie je potrebné predstavovať. Ide o značku známu hlavne ako výrobcu mobilných telefónov. Okrem mobilov má Honor vo svojom portfóliu smart hodinky, fitness náramky alebo bezdrôtové slúchadlá. Ich posledný produkt je ale z celkom inej kategórie. Honor sa rozhodol skúsiť to na poli notebookov. Jeho najnovší produkt sa volá Honor MagicBook, ktorý sa vyznačuje zaujímavým dizajnom, tenkým telom, modernými technológiami a dlhou výdržou na batériu. Vyrába sa v 14 a 15 palcovej verzii. My sme do redakcie dostali na testovanie 14 palcovú verziu a ako si notebook počínal v testoch a ako ho hodnotíme sa dočítate v recenzii.

Honor MagicBook 14 – Balenie, špecifikácie

Balenie Honor MagicBook nie je nijak výnimočné, ani ničím zvláštne. Obal notebooku je z obyčajného kartónového obalu, kde na prednej strane sa nachádza logo spoločnosti Honor s piktogramom notebooku. Po stranách krabice je umiestnené logo AMD s podrobnejším popisom notebooku. Samotný notebook je ešte naviac zabalený do plastového vreca a vložený do penových vaničiek.



V krabici okrem samotného notebooku sa nachádza nabíjací adaptér o výkone max. 65W a obojstranný USB-C kábel, ktorý slúži okrem nabíjania aj na prenos dát.



Špecifikácie: