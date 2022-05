Honor Magic 4 Lite 5G - dalo by sa to aj lepšie

Značku Honor nie je nutné predstavovať. Na našom trhu tento výrobca mobilov a mobilného príslušenstva pôsobí už pomerne dlho. Donedávna Honor patril pod spoločnosť Huawei a musel tak dodržiavať všetky uvalené sankcie na Huawei. Teraz je to už samostatná spoločnosť bez sankčných obmedzení a preto je nič nebráni použiť celosvetovo dostupný HW a SW. Aktuálne sme sa dočkali uvedenia niekoľko modelov určené pre Európsky trh a u nás v redakcií sme dostali možnosť testovať najnovší prírastok v mobilných telefónoch – Honor Magic 4 Lite 5G. Ako sa Honoru telefón podaril a či stojí za pozornosť sa dočítate v recenzií.

Honor Magic 4 Lite 5G - Balenie, špecifikácie



Balenie telefónu je ... obyčajné. Biela krabička, s nápismi HONOR a veľkou fotografiou telefónu na vrchnej strane. Zaujímavejšie je to dnu. Jednak sa tu nachádza samotný telefón, ale okrem neho tu nájdeme nabíjací adaptér, USB-C dátový/nabíjací kábel, sponu na SIM šuplík, silikónový obal a fóliu, ktorá je už nalepená na telefóne. Možno to niekomu nepríde nijak zaujímavé balenie, no v dnešnej dobe šetrenia a absentovaní príslušenstva v balení telefónov, je to celkom dobrá správa. Inač, možno sa za chvíľu dočkáme aj absencie samotných mobilných telefónov v rámci šetrenia 😊

Pribalený nabíjací adaptér je schopný telefón nabíjať až 66 watmi. Honor tento adaptér pomenoval SuperCharge



Špecifikácie: