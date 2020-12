Honda e – najštýlovejšie elektro auto súčasnosti

Elektrické autá sa stanú súčasťou nášho bežného života skôr či neskôr a tejto zmene sa jednoducho neubránime. Vyžaduje si to doba, vyžadujú si to ekologické normy (do debaty, či je elektro auto z tohoto pohľadu lepšie ako klasické, sa púšťať nebudeme…) Aj vďaka tomu sa trh s nimi pomaly rozširuje a výber elektrických áut je čoraz pestrejší.

Postupne sa nám tu tvoria dve skupinky elektrických áut – tie čo vyzerajú na nerozoznanie od bežných áut a tie, čo chcú byť jednoducho iné…

Presne do druhej kategórie patrí Honda e. Popravde ide o najštýlovejšie auto na trhu a v tomto smere naň nemá ani BMW i3 ani žiadna Tesla (až na Cybertruck).

Dizajn



Retro, to je prvý výraz ktorý vás napadne keď zbadáte „éčko “. Nasledovať budú slová – peckové, chutné, brutálne... Dizajn sa opisuje pomerne ťažko ale malá Honda vám vyčaruje jednoducho úsmev na tvári. Keď otvoríte dvere tak si rovno poviete, že toto auto chcete.



Najvýraznejším prvkom je určite predná maska s dizajnovo krásnym “nosom” ktorý je pokrytý čiernym lesklým plastom a doň sú vsadené okrúhle svetlá. V nich sa mimochodom nachádzajú aj smerovky. Takto nadizajnovaný plochý nos však bude mať dopad na aerodynamiku a spotrebu – k tomu sa však dostaneme neskôr. Na prednej kapote (čierny obdĺžnik) sa nachádza konektor pre dobíjanie.



Absolútne netradičným prvok sú spätné zrkadlá, teda aby som bol presnejší spätné kamery. Tie len minimálne narúšajú pomerne oblý dizajn celého auta. Určite bude zaujímavé si zvyknúť na fakt, že sa nepozeráte do zrkadla, ale premávka za vami bude z kamerového záznamu.



Zadná časť je dizajnovo takmer identická tej prednej – vtipu kde je vlastne predná časť auta sa bohužiaľ Honda e nevyhne 😊 Zadné svetlá skrývajú v sebe rovnako smerovky, vedľa nich sa nachádzajú biele svetlá, ktoré sa zapnú pri cúvaní.