Himo L2 Max – takto má vyzerať dobre postavená kolobežka

Leto je tu, čas, ktorý strávime vonku bude len a len narastať tak prečo si ho nespríjemniť pohodovou jazdou na kolobežke? Nehovoriac o tom, že pri súčasných cenách benzínu a nafty, môže byť kolobežka skvelou alternatívou ako sa dostať do práce a ušetriť nejaké tie eurá na niečo iné...

Balenie, špecifikácie

21 kilogramové balenie schováva vo vnútri dve veci – kolobežku Himo L2 Max a malé príslušenstvo ku kolobežke. Tým príslušenstvom sú skrutky na uchytenie riadidiel, predného svetla a malá plastová pumpa. Aj keď vám pumpa kolesá nafúka, bude to asi prvé čo sa vám pokazí. Popravde, rovno by som ju hodil do koša...

Kolobežka je chránená voči nárazom penovými vaničkami a fóliou proti prachu – krabica, síce neprišla poškodená, ale pri prenose takto ťažkých krabíc, väčšinou k nejakému natrhnutiu, či pretlačeniu krabice príde. Vtedy aspoň fólia zabráni zaprášeniu kolobežky. Xiaomi teda myslelo aj na tento prípad...