HiFuture SmartPods 2 – slušné bezdrôtové slúchadlá za dobrú cenu

Produkty ako aj samotná firma HiFuture u nás moc známa nie je. Prevažne sa zameriava na výrobu prenosných audio produktov. No v jej portfóliu nájdeme aj napríklad smart náramky, hodinky alebo okuliare. Do redakcie sme dostali produkt z audio sekcie a to konkrétne SmartPods2. Ide o bezdrôtové slúchadlá s lákavou cenovkou.



Niečo o firme:

Firma HiFuture vznikla v roku 2016. Zamerali sa na vytváranie spotrebnej elektroniky v prémiovej kvalite a mobilného audio príslušenstva. Ich víziou je ponúkať spotrebiteľom vysokokvalitné produkty za dostupné ceny. HiFuture spolupracuje s firmami ako je Qualcomm, Realtek, BES atď., aby dokázali ponúknuť čo najlepšie a najkvalitnejšie produkty . Firma má aj veľa globálnych partnerov a distribútorov vo viac ako 40 krajinách a 5000 obchodov.

Balenie a špecifikácia

Obal predáva. To si zrejme povedali aj v HiFuture a SmartPods 2 zabalili naozaj kvalitne. Slúchadlá sú zabalené v bielej tvrdej kartónovej krabičke - tá je obalená v papierovom obale, na ktorom sú popísané základné parametre slúchadiel a ich fotografia. Mne sa celkove prevedenie a grafika krabičky páči.



V balení okrem samotných slúchadiel, ktoré sú vložené v puzdre a slúži aj ako nabíjačka pre slúchadlá, v ňom nájdete kábel USB-C/A na nabíjanie, manuál, príručku na spárovanie slúchadiel so zariadením a 2 páry štuplov. Na slúchadlách sa nachádza ďalší pár štuplov, dokopy tak máte až 3 páry. Každý pár je inej veľkosti, takže nebude si problém nájsť také, ktoré Vám najlepšie sadnú. Tu mám aj prvú výčitku, ktorá sa týka nabíjacieho puzdra. Ide veľmi ľahko otvoriť a zatvoriť. Zatvorenie až tak moc problém nie je, ale to otváranie áno. Hlavne ak puzdro budete mat hodené v taške alebo bunde, kde sa svojvoľne otvorí a ľahko môže tak dôjsť k ulomeniu vrchnej časti puzdra.



Na spodnej časti puzdra sa nachádza USB-C konektor na nabíjanie. Stav nabitia puzdra a slúchadiel indikujú LED diódy vedľa konektora.



Špecifikácie

Hmotnosť 1 slúchadla 5g Hmotnosť spolu ( slúchadlá + obal) 45g Kapacita mAh slúchadla 55mAh Kapacita obalu 500mAh Doba nabíjania slúchadiel (0-100%) 20 minút Doba nabíjania obalu 1,5 hodiny Odpor slúchadiel 16 Ohm Výdrž (slúchadlá/obal) 4/20 hodín

Aktuálne si môžete kúpiť SmartPods 2 za cenu 37,1 eur s kupónom: NNNSMARTPODS2