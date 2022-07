HiFuture FutureFit Pulse – hodinky nabité funkciami, pri cene 35 eur!

Popravde, trh so smart hodinkami a rôznymi smart náramkami je doslova zaplavený desiatkami a desiatkami modelov a vybrať si medzi nimi môže byť „seriózny“ problém. Ak vám do toho príde model za 35 eur, ktorý sľubuje to, čo hodinky za 100 eur a viac, je na mieste sa spýtať, či sú to vôbec hodinky nad ktorými uvažovať. Presne toto je prípade značky HiFuture a jej modelu FutureFit Pulse. Hodinky, ktoré sa náramne podobajú na Apple Watch a ponúkajú desiatky a desiatky funkcií.

Balenie

Jednoduché, účelné...inými slovami sa balenie týchto smarthodiniek nedá ani popísať. Aj keď vnútro krabičky naznačuje, že sa v balení okrem smarthodiniek nachádza aj adaptér na nabíjanie, nie je tomu tak. V dvoch menších krabičkách sa schováva návod a nabíjací kábel s USB koncovkou.

Skúsenosti

FutureFit Pulse poskytuje naozaj kopec funkcií, či sledovanie viacero športových aktivít. Medzi hlavné extra funkcie, okrem bežných ako sledovanie krokov, patrí určite sledovanie tepu (aj 24 hodinového), okysličenia krvi, tlaku a sledovanie spánku. Zároveň ide asi o tri funkcie, ktoré využíva alebo chce využívať každý, kto má o takéto zariadenie záujem. Rovno podotýkam, že nejde o medicínsky presné zariadenie, takže výsledky tepu, tlaku a okysličenie treba brať trochu s rezervou.

Čo sa týka športu sledovať môžete dokopy až 25 športov od behu, cez veslovanie až po tenis. Myslím, že väčšinu bežných športových aktivít dokážu FutureFit odsledovať celkom dobre.

Popravde som bol milo prekvapený presnosťou merania tlaku – hodnoty boli veľmi blízko toho, čo ukazoval normálny tlakomer, takže na tieto merania sa dá +/- spoľahnúť (stále však platí, že nejde o medicínske zariadenie).

Meranie okysličenia a tepu som porovnal zase so Xiaomi Mi Watch s nasledovnými meraniami.

Tep

Meranie #1 Meranie #2 Meranie #3 Meranie #4 Xiaomi Mi Watch 79 65 70 66 FutureFit 85 82 72 73

Okysličenie SpO2

Meranie #1 Meranie #2 Meranie #3 Meranie #4 Xiaomi Mi Watch 98 97 99 98 FutureFit 99 99 99 99

Celkové merania na HiPulse vychádzali vždy vyššie a pri meraní okysličenia som popravde nižšie hodnoty ako 99% nevidel, takže je otázka na mieste, či práve tento senzor funguje tak ako má. Rovnako vyššie vychádzali aj merania tepu a tie boli rovnako, kúsok vyššie ako v skutočnosti (nie len v porovnaní s Mi Watch). Na druhej strane merania krokov, kalórií a meranie športových aktivít je na HiPulse absolútne bez problémov.

Aplikácia, ktorú musíte na Google store nájsť, sa volá GloryFit, bez nej sa k detailnejším záznamom nedostanete.

Tak ako u iných výrobcov, na hodinkách si viete nastaviť pozadie resp. face watch – na výber tu je viac ako 100 predefinovaných vzorov a musím povedať, že ide o jednu z najkrajších grafík aké som videl. Rovnako si môžete nahrať vlastný obrázok a hodiny si viac personifikovať.

Škoda, že tu HiFuture nepoužilo kvalitnejší displej aby boli obrázky v lepšej kvalite. Takto proste menej pixelov vidíte, či chcete alebo nie.

Záver

Celkovo sú HiPulse pri danej cene pomerne vydarené smart hodinky s kopou funkcií. Pri používaní ma najviac mrzeli dve veci – menej kvalitný displej a spona náramku, ktorá sa s obľubou zatláča do ruky a po pár hodinách som si musel dať hodinyk dole. Niečo podobné sa mi ešte u iných hodinkách nestalo.

Stále sa však bavíme o hodinkách za 30 eur (v akcii), cca 55 eur ak v akcii nie sú. Pri takejto cene sú tieto dva mínusy akceptovateľné. Výdrž pri aktívnom používaní je na úrovni približne 7 dní, pri pasívnom až 10. Dobrou správou je, že sa batéria nabije za približne pol hodinu.