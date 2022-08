Herná stolička TC200 – tak toto sa Corsair podarilo...

Viacerí výrobcovia herných stoličiek majú v portfóliu kúsky, ktoré zapasujú maximálne do hráčskej izby. Do officu by ste viacero z nich ani nedali. Ak aj áno, doslova by bili do očí, že sem nepatria. Jednou zo značiek, ktorej stoličky môžu ísť kľudne na obe miesta je SecretLab a dnes sa k nemu pridáva aj herná značka Corsair. Táto firma len nedávno predstavila svoju novú stoličku TC200, ktorá svojím dizajnom zapadne takmer do hociktorého priestoru.

Balenie, montáž

Balenie je, ako sa dá očakávať pomerne veľké a váži cez 25 kilogramov. Všetky časti, ktoré majú byť chránené, sú chránené penou alebo igelitovým vreckom proti poškriabaniu. Na zloženie stoličky budete potrebovať tak do 10 minút času a zvládne to aj jeden človek (na uchytenie operadla by sa hodila pomocná ruka ale dá sa to aj bez toho). Mimochodom návod v balení nehľadajte, ten je dostupný iba online. Skladanie stoličky je pomerne intuitívne (ak ste teda už nejaké to skladanie aspoň videli a nebudete musieť maturovať nad rotáciou piestu) a jediný bod pri ktorom som sa nachvíľu zasekol bolo nasadenie bočných krytov – každý sa totiž montuje trochu inak, navyše na testovanom kúsku chýbala jedna skrutka na uchytenie ľavého krytu. Drobné mínus dávam spomínaným krytom, ktoré sú vyrobené z pomerne tenkého plastu, ale keďže ich montovať budete len raz je to v poriadku.