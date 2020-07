Ghost of Tsushima - Posledný samuraj pre PlayStation

7 rokov s nami a až 106 000 000 predaných skusov, presne tak! To je konzola PlayStation 4. Jej životný cyklus končí a Ghost of Tsushima je skutočne posledný veľký titul súčasnej generácie konzoly. Alebo aj nie? Pozrime sa na to spolu v tejto recenzii. Už niekoľko dní si môžeme zahrať samurajskú hru Ghost of Tsushima z dielne štúdia Sucker Punch Productions, ktorá stojí napríklad za sériou Infamous. Vydateľ je SONY Interactive Enterntainment.

Úvod

Už od prvého ohlásenia, hra Ghost of Tsushima zaujala. Samurajská tematika je veľmi zaujímavá, hier s takýmto motívom existuje pritom ako šafranu, poväčšine sú to však stratégie. Podobnou samurajskou hrou je napríklad Nioh.

Musím povedať, že toľko omieľaná podobnosť s hrou Assasin’s Creed Oddysea, tam skutočne je. AC Oddysea pritom považujem za najlepšiu hru za posledné 2 roky. S čím hra zdieľa podobného ducha je lezenie po strechách, zabíjanie z tmavých miest alebo „asasínske“ riešenie problémov. Mimochodom, keď zabijete takýmto „nečestným“ spôsobom nepriateľa, hra vám hodí zaujímavý flashback a pripomenie vám, že toto nie je „cesta samuraja“ a porušujete najsvätejšie pravidlá samurajov – Bushido. Veľmi podobný je aj systém vylepšovania zbraní či brnení.

Hra je umiestnená v 13. storočí na ostrove Tsushima, ktorý práve prežíva prvý útok Mongolov. Z preživších roninov sa snaží skaze zabrániť Jin Sakai. Hra je podľa tvorcov inšpirovaných skutočnými udalosťami, kde pridali trošku mýtických prvkov. Hra je rozdelená do niekoľkých aktov, kde spolu s ostatnými roninmi budujete posledný samurajský odpor a snažíte sa zachrániť Lorda Šimuru. Počas svojho dobrodružstva zisťuje, že samuraji už nie sú, to čo bývali a mnoho samurajov sa spolčilo s Mongolmi a nechali vyvraždiť svojich sokov. V niektorých častiach mi hra pripomínala príbeh o „47 roninov“, dokonca záver je veľmi podobný. Osobne sa mi tematika samurajov, cnosti a chuti po spravodlivej pomste páči, takže som do hry dával veľmi veľké očakávania.

Vizuálne hra vyzerá výborne a opäť vidno, že z konzoly vyžmýkali maximum. PlayStation 4 Pro riadne hučí, odmení sa vám buď lepším frameratom alebo vyšším rozlíšením so supersamplingom. Rozdiely v grafike sú tak minimálne, že som radšej zapol vyšší počet FPS. Tie sú cítiť hlavne pri súbojoch, ktoré sú beztak výborne vyladené. Hra je inak na výkonnejšej konzole optimalizovaná a nedochádza k prepadom FPS. Zaujme aj možnosť zjednodušiť HUD či zapnúť čiernobiely režim „kurosawa“.

Súbojový systém je niečo, čo ma na hre neskutočne bavilo. Strom rozvoja je pomerne jednoduchý a obmedzený je aj výber zbraní, avšak hra zaujme vďaka štyrom samurajským štýlom, pričom každý štýl je unikátny a určený pre iný druh nepriateľa. Jeden je vhodný na rýchlu penetráciu štítu, ďalší zase na elimináciu viacerých nepriateľov v krátkom slede a podobne. Rovnako ako AC Oddysea, aj tu si viete vďaka „energii“, ktorá je označený žltými bodmi obnovovať život, používať špeciálny útok a pod. Súboje sú efektné a vidno, že na vývoji pracoval niekto, kto sa vyznal v mečoch a štýloch bojov samurajov. Absolútne dokonalé! Okrem toho používate luk, pričom si viete aj pre lukostreľbu vylepšiť určité schopnosti.

Inak váš hlavný dopravný prostriedok je kôň, ale dá sa tiež sprístupniť rýchle cestovanie. Navádzanie je však divné, kedy vás vedie cestou po mape vietor, ten je občas nepresný a pomerne často som liezol do mapy a sledoval svoj smer a polohu na mape. Toto určite veľmi dobré zvládnuté nie je.

Čo ma ešte mrzí je horšia mapa. Tá na jednej strane nijak nevyniká veľkosťou hoci je rozmanitosť mapy veľmi slušná. Na druhej strane mi vadí duchoprázdnosť v hre z hľadiska postáv a chýbajú mi preľudnené mestá aké sú v Zaklínačovi 3 či v AC Oddyssea. Za spracovanie lesov a vonkajšej krajiny si zaslúži vývojár uznanie, osobne mi ale vadili skaly a priesmyky – priam ťažkopádne je zliezanie zo stien či lezenie na vrcholky hôr. Toto mohlo byť zvládnuté aj lepšie, ale chápem, že hra je umiestnená v 13. storočí na málo známom japonskom ostrove, ktorý má sotva 40 000 obyvateľov. Počasie je dynamické, a pravidelne sa mení. Čo ma však prekvapilo je to, že je celá hra takto vyladená – neustále fúka vietor, až tak, že môžeme sledovať pohyby listov. Na druhej strane efektne vyznejú planiny a lúky. Autori sa pravdepodobne snažili týmto spôsob poukázať na ostrov.

Do zbraní si viete pridávať runy v podobe amuletov, ktoré sa odomykajú v špeciálnych svätyniach. Okrem toho je možné nájsť po mape horské pramene, ktoré zase zvyšujú maximálne zdravie. Niektoré svätyne odomykajú špeciálne útoky, ktoré sú veľmi silné a iné vám zase zlepšujú „renomé bojovníka“. To hrá celkom dôležitú úlohu, pretože vám pomáha získavať spojencov a ich dôveru v úspech na vašej ceste. Okrem hlavných úloh môžete vykonávať pár jednoduchých misií, ktoré sa žiaľ ako obyčajne v týchto hrách, časom opakujú. Každopádne možností je mnoho. Počas hrania som osobne na nejaké výrazne bugy nenarazil, popravde som sa stretol len s jedným problémom – zvláštne chodenie NPC postáv či zasekávanie NPC. Váš spolubojovník sa však sám po určitej dobe preniesol do vášho okolia a bolo po probléme. Počas vašej dobrodružnej ceste si získavate dôležitých spojencov, ktorí vám nerazia pomôžu vo svojich bojoch.

hák je celkom spestrenie hry

mapa ostrova

obchodník

Záver

Hra je určite skvelá, ale očakávajte strohý nábeh, prvé 2 až 3 hodiny to bude veľmi pomalé, časom sa však odomykajú nové štýly bojov a lepší nepriatelia a hra aktivuje svoj plný potenciál. Grafika je nádherná, avšak chýbajú mi tu väčšie mestá. Lesy a lúky vyzerajú úžasne. Sem-tam som sa stretol s problémom NPC, kedy sa niekde stratili. Čo je v hre urobené fakt zle, je navigácia. Ak ste blízko svojho cieľa alebo sa vám skryje kilometrovník, tak pekne blúdite a pomerne často som preskakoval na mapu. Otravné sú misie, kedy máte niekoho nájsť v dedinke, musíte ísť dom po dome a čakať kedy sa vám ukáže cieľová ikonka. Navigácia vetrom je skutočne nepraktická. Všetko kompenzuje dobrý soundtrack a absolútne skvelý súbojový systém a rozvoj postavy. Za malé mínus považujem to, že som niekedy pochyboval či rozvíjam samuraja alebo ninju, pretože veľa útokov je spoza chrbta. Hlavná dejová línia je slušná a určite by vám nemala ujsť. Hru si určite zahrajte! Ja som si hru užil.

Plusy Mínusy Téma hry Navigácia v hre Špičkové grafické spracovanie Problematické priemysky Soundtrack Stereotyp misií Bojové štýly

Za poskytnutie hry ďakujeme spoločnosti SONY Playstation.