Gelid Liquid 360 – keď marketing predbieha realitu

Gelid len nedávno priniesol na trh svoje nové a zároveň prvé AiO chladiče pod označením Liquid 120, 240 a 360. Ako napovedá názov ide o vodné all in one chladenie, číslo za názvom určuje veľkosť radiátora. Do redakcie priplachtila verzia s 240 a 360mm radiátorom. Ako prvý zbehol testom druhý menovaný chladič.

Gelid Liquid 360 - Balenie, špecifikácie



Gelid pristúpil ku grafike balenia pomerne aktívne a snažil sa ho spraviť čo najatraktívnejšie pre potenciálnych záujemcov. To znamená: farebná potlač, pomerne silné marketingové reči ako: Extreme cooling performance, temperature display, premium class radiator, noiseless motor... Pridajte k tomu jasné vyobrazenie infinity mirror efektu na CPU bloku a ventilátoroch, či zobrazovanie CPU teploty priamo na bloku pumpy a balenie pôsobí na vás tak, že tento chladič proste chcete mať.

Musím povedať, že pri rozbaľovaní chladiča som mal s Gelid Liquid 360 dobré pocity. Jediné, čo ma mierne zarazilo boli o niečo tenšie hadice. Nie sú o moc tenšie ako u iných výrobcov ale keď vám prejde rukami desiatky AiO, cítite rozdiel aj pár milimetrov a u tohto chladiča to bolo cítiť ihneď.

Špecifikácie