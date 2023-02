Game changers: Tí, ktorí menili IT svet: Travis Kalanick a Garrett Camp (Uber)

Travis Kalanick a Garrett Camp sú zakladatelia spoločnosti Uber. Títo dvaja podnikatelia v roku 2009 založili službu pre transport osôb prostredníctvom aplikácie, ktorá sa stala jednou z najväčších sietí a spôsobu pohybu ľudí na svete.

Kalanick a Camp sa stretli v San Franciscu a okamžite začali hľadať spôsob, ako zlepšiť cestovanie v meste. Ich myšlienka bola jednoduchá: poskytnúť ľuďom jednoduchý a pohodlný spôsob, ako sa dostať kamkoľvek po meste a tak v podstate vznikol Uber. Táto služba umožňuje ľuďom objednať si jazdu v ľubovoľnom čase a využiť tak výhody jednoduchého a pohodlného cestovania. Uber aktuálne funguje v 72 krajinách a viac ako 10.500 mestách (štatistika Uber z decembra 2021).

Napriek úspešnému rozvoju Uberu, Kalanick a Camp čelili mnohým výzvam, vrátane súdnych sporov a regulačných prekážok. Napriek tomu sa Kalanickovi a Campovi podarilo službu udržať a naďalej rozvíjať. Dá sa povedať, že Kalanick a Camp sú vizionári, ktorí priniesli revolučnú službu prenosu osôb, ktorá zmenila spôsob, akým ľudia cestujú. Ich príbeh je inšpiratívnym príkladom toho, ako dva podnikatelia môžu zmeniť svet pomocou svojej vízie a odhodlania.

Travis Kalanick je americký podnikateľ a zakladateľ spoločnosti Uber. Narodil sa 6. augusta 1976 v Los Angeles v Kalifornii. Po absolvovaní Univerzity of California v Los Angeles (UCLA) sa venoval podnikaniu a bol zapojený do mnohých start-upov. V roku 2009 spolu založil spoločnosť Uber s Garretom Campom a Kalanick bol významnou postavou v jeho rozvoji a raste. V roku 2017 Kalanick odstúpil z pozície CEO spoločnosti Uber, ale stále zostáva aktívnym podnikateľom a investujúcim. Súčasne pôsobí aj ako poradca v mnohých start-upoch a je zapojený do rôznych filantropických aktivít.

Garrett Camp je kanadský podnikateľ a zakladateľ spoločností Uber a StumbleUpon. Narodil sa 8. novembra 1979 v Calgary v Kanade. Po absolvovaní Univerzity of Calgary sa venoval podnikaniu a bol rovnako zapojený do mnohých start-upov ako Kalanick. Okrem založenia Uber, je Camp tiež zakladateľom a CEO spoločnosti StumbleUpon, sociálnej siete pre zdieľanie zaujímavého obsahu.

V skratke, Travis Kalanick a Garrett Camp sú jedným z najúspešnejších amerických podnikateľov svojej generácie a ich príbeh o tom, ako vybudovali jednu z najväčších sietí pre transport osôb na svete, je inšpiratívnym príkladom pre mladých podnikateľov po celom svete.

Obrázky: Guardian,TechCrunch, Etax