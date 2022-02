Fractal Design Torrent Compact – keď sa to s chladením trochu preženie

Na novinku od Fractal Design - Torrent Compact som sa naozaj tešil pretože väčšia verzia Torrent je, čo sa týka chladenia perfektná. Menšia verzia Compact sľubuje podľa špecifikácií to isté – predné dva 180mm ventilátory majú jednoducho zabezpečiť dostatok vzduchu pre hocijaké komponenty. Pridajte k tomu možnosť inštalácie dokonca troch 180mm ventilátorov a papierovo tu máme jednu z najlepších skriniek na trhu...Bohužiaľ iba papierovo a prečo, to sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Spolu s Compact verziou prináša Fractal Design od dnes (9.2 - 15:00) na trh aj Nano verziu, určenú pre micro ATX dosky/zostavy.

FD Torrent Compact - Balenie, špecifikácie



Do Torrent Compact nainštalujete E-ATX dosky, celkovo je to však skrinka v mATX tele. Rozmerovo teda zapadá do strednej kategórie a neprekvapí ani hmotnosťou 8 kilogramov. Veľkosť balenia aj hmotnosť je podobná ako u konkurencii. Skrinke na hmotnosti pridávajú spomínané dva 180mm ventilátory Dynamic X2 GP-18 PWM – každý z nich váži 499 gramov.

Čo sa týka balenia ide o klasiku na ktorej netreba nič meniť. Skrinka je chránená klasickými penovými vaničkami – úplne postačujúca ochrana skrinky, ktorá zvládla cestu zo Švédka bez nejakého poškodenia.

Špecifikácie