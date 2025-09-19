Fractal Design Scape – s duchom audiofila...

Fractal Design je známy hlavne svojimi skrinkami, chladičmi či ventilátormi. Bolo to len nedávno, čo Fractal Design oznámil, že svoje portfólio rozširuje o hernú stoličku a slúchadlá. Na test stoličky – Refine, síce stále čakám ale Scape som za posledné dva mesiace testoval takmer každý deň a viem vám povedať, že tieto slúchadlá skrývajú v sebe viac ako by ste možno čakali...
Predstavenie, špecifikácie
Fractal Design je známy hlavne svojimi skrinkami, chladičmi či ventilátormi. Bolo to len nedávno, čo Fractal Design oznámil, že svoje portfólio rozširuje o hernú stoličku a slúchadlá. Na test stoličky – Refine, síce stále čakám ale Scape som za posledné dva mesiace testoval takmer každý deň a viem vám povedať, že tieto slúchadlá skrývajú v sebe viac ako by ste možno čakali...
Najväčším záporom je abstentujúce ANC.
|Výdrž batérie bez RGB
|Viac ako 40 hodín
|Výdrž batérie s RGB
|Viac ako 24 hodín
|Kompatibilita
|
PC, Mac, PS4 a 5
Nintento Switch, iOS, Android
|Pripojenie
|Dongle, BT 5.3, USB-C na USB-A kábel
|Dĺžka nabíjania - dock
|Okolo 3 hodín
|Dĺžka nabíjania - USB
|Okolo 3 hodín
|Odpojiteľný mikrofón
|UD, 50-16.000 Hz
|Zabudovaný mikrofón
|OD
|ANC
|Nie
|Cena
|Okolo 200 Eur
Dizajn a komfort
Fractal Design sa so Scape, rovnako ako u skriniek, držal viac konzervatívnejšieho dizajnu, takže nečakajte žiaden ustrelený herný dizajn. Jediné čo tu je extra, je RGB osvetlenie náušníkov (LED pásik sa nachádza tesne za náušníkom a ide tak o decentné podesvietenie), ktoré sa dá samozrejme vypnúť. Dizajn by som prirovnal napríklad ku skrinkám Mood a North. Plasty sú pevné a výber látky na náušníky vyšiel Fractal perfektne – vlastne ani neviem povedať, ktorá farebná kombinácia sa mi viac páči (čierna alebo sivá).
Scape sa v pohode hodia či už do pracovne alebo do obývačky – celkovo ich však vidím vhodnejšie ku konzervatívnejšiemu setupu ako k nejakej super RGB zostave.
Pre tých, čo preferujú mať náušníky okolo uší mám dobrú správu – Scape majú dostatočné veľké náušníky aby obopäli uši, pričom tlak hlavového mostíka je veľmi decentný a bolesť na hlave necítite ani po niekoľko hodinovom nosení.
Tlačidla na ovládanie nájdete ako vždy na jednotlivých náušníkoch:
Na ľavom: Zapnutie resp. vypnutie slúchadiel, prepínanie medzi pripojením Dongle vs. USB, ovládanie mikrofónu a korunka na ovládanie hlasitosti.
Na pravom: ovládanie osvetlenia a prepínanie medzi troma predvolenými nastaveniami ekvalizéra.
Scape má dva typy mikrofónov - jeden, ktorý môžete pripojiť k slúchadlám cez jack a druhý zabudovaný v slúchadlách samotných. Samozrejme druhý menovaný je menej kvalitný resp. s menším frekvečným rozsahom.
Pripojenie, Softvér
Fractal Design pristúpil k softvéru na ovládanie slúchadiel trocha inak ako sme možno zvyknutý – žiaden software, ktorý treba nainštalovať – stačí sa pripojiť na stránku, slúchadlá pripojiť cez usb káblik alebo dongle a dostane sa ku všetkému čo potrebujete (update SW funguje iba cez kábel).
Na hlavnej stránke máte k dispozícii jednotlivé zariadenia, možnosť aktualizovať firmvér a prekliknúť sa na ďalšie možnosti z menu – osvetlenie a audio.
Osvetlenie – asi netreba ísť príliš do detailov, v tejto záložke si viete nastaviť RGB osvetlenie náušníkov.
Podstatnejšia je záložka Audio – Scape podporuje 3 predvolené profily. Na zmenu profilu buď použite stránku alebo tlačidlo na pravom náušníku (pod ním vám LED dióda ukazuje profil 1-3).
Ekvalizér pre jednotlivé profily si viete nastavovať aj sami alebo si stiahnuť kód, ktorý nastaví krivku ekvalizéra.
Ak chcete zo Scape vyťažiť maximum aj na samotné počúvanie hudby, odporúčam vám rovno použiť tento kód:
AQUAAABAQDMzMz/QAgAAAAAAAABAwAAAIEBUCwAAAAABAAAAQDMzMz9kAAAAAAAAAABAQAAAgEB4AAAAAAAAAAAAwAAAAD8OAQAAAAAE
Toto nastavenie nie je moje, je od iného recenzenta, ktorý nastavil krivku podľa audiofilných slúchadiel.
Slúchadlá viete napríklad k PC pripojiť pomocou káblu, dongle alebo cez bluetooth. Nabíjanie prebieha naopak cez základňu, do ktorých slúchadlá iba položíte (nabíjať môžete aj cez kábel ale na čo...).
Mimochodom bez RGB osvetlenia som sa dostal na výdrž 44 hodín (samozrejme to závisí od hlasitosti na ktorej počúvate ale tak či onak ide o skvelé číslo).
Hry
Ak strávite so slúchadlami niekoľko hodín hrania, oceníte pomerne detailný prenos zvukov. Napriek tomu, že sa Fractal Design nechváli tým, aké meniče boli v Scape použité, po pár hodinách hrania zistíte, že sa tu určite nešetrilo.
Scape som tentokrát otestoval primárne v štyroch hrách – Commandos, Robocop, The Alters a Apex Legends.
Slúchadlá viem porovnať s naposledy testovanými Razer Kraken V4, ktoré disponujú s THX Spatial Audio. Popravde nejaký výrazný rozdiel som medzi slúchadlami nezaznamenal (možno profesionálny hráči by mi oponovali...), čo len potvrdzuje, že tu Fractal Design odviedol skvelú prácu a vôbec sa nemusí chváliť nejakými extra technológiami.
Hudba
Scape sú definované ako herné slúchadlá, ale ako by povedali anglicky hovoriaci ľudia: oh boy...
Ak si upravíte ekvalizér, tak Scape sú na počúvanie hudby extrémne dobré slúchadlá...Popravde sa čudujem, že tento aspekt Fractal Design nevytiahol do popredia a samotný výrobca ich vykresľuje ako herné slúchadlá so skvelým gaming audiom. Nech som v poslednej dobe skúšal hocijaké slúchadla, ani raz ma nenapadlo vymeniť ich za moje audiofilné kombo Beyerdynamics Amiron Home + FiiO K5. Lenže ako som začal na Scape pravidelne počúvať hudbu, Beyerdynamics ostali dva mesiace bokom...To si myslím, že o kvalite Fractal Design Scape hovorí svoje...
Na Scape som počúval viacero skupín od starých The Ramones až po novú Metallicu, Foo Fighters, Sum41, The Manges, či Distillers. Viac teda punková a rocková hudba a musím povedať, že samotný stage a nástroje som dokázal rozoznať rovnako ako pri Amiron home. Počúvať Drumeo na Scape? Parááááda...
Navyše ak potrebujete slúchadlá striedať (domáci PC, pracovný NB, slúchadlá nebodaj len na hranie) tak Scape porieši všetky potreby mávnutím náušníka...
Záver
Na herné slúchadlá a prvotný počin Fractal Design je to jednoducho bomba. Priznám sa a dúfam, že sa Fractal nebude na mňa hnevať ale očakával som nemastné, neslané slúchadlá, ktoré zapadnú do priemeru...Ako som sa moc mýlim...za čo som len a len rád :)
Scape sa nebojím zaradiť medzi najuniverzálnejšie slúchadlá na trhu – hry znejú na nich veľmi dobre a počúvanie hudby sa vyrovná oveľa drahším slúchadlám...Dizajnovo sú navrhnuté podľa mna skvelo a jediným mínusom ostáva absencia ANC.
|Plusy
|Mínusy
|Dizajn
|Chýbajúce ANC
|Kvalita spracovania
|
|Hudobný prenes
|
|Pomer cena vs. výkon
|
|Výdrž na jedno nabitie
|
