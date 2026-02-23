EN
  2. Fractal Design Pop 2 Air – skvelé chladenie GPU

Fractal Design Pop 2 Air – skvelé chladenie GPU

Sériu Pop od Fractal Design sme u nás v redakcii ešte netestovali, tak som bol celkom zvedavý o čom je vlastne táto populárna séria od Fractal Design. Všeobecne je zameraná hlavne na chladenie (aspoň nová séria).

Pop 2 Air je navyše cenovo pomerne dostupná...Cena čiernej verzie so sklom je stanovená teste pod 100 Eur.


Fractal Design Pop 2 Air - Predstavenie, špecifikácie

Ak poznáte sériu Pop, prvé čo si uvedomíte je fakt, že Pop 2 Air už neponúka takú „osobnosť“ ako pôvodná verzia, kde ste mali na výber až z 9 farieb a dokonca farebného vnútra, čo bola celkom unikátna možnosť.

 

Pop 2 Air teda nabral viac konzervatívnejšiu cestu a na výber bude len z dvoch farieb – biela a čierna – za mňa je toto naozaj škoda.

Do skrinky je možné nainštalovať až 7 ventilátorov a z chladenia Pop 2 Air bude najviac benefitovať grafická karta, vďaka lepšiemu smerovaniu vzduchu od spodného ventilátora (deflektor pred spodným ventilátorom). Ako sa to prejaví na teplote GPU si ukážeme neskôr.

Špecifikácie

Materiál

 oceľ, plast, sklo

Základná doska

ATX, mATX, ITX

Pozície pre mechaniky/disky

1x HDD

2x SSD

Chladenie

Štandardne dodávané ventilátory:

3x 120mm vpredu

Voliteľné ventilátory:

3x 120mm vpredu

1x 120mm vzadu

3x 120mm hore

2x 140mm hore

Vodné chladenie - veľkosť radiátora

vpredu: -

hore: do 360mm 

vzadu: 120mm

Maximálna výška CPU chladiča

170mm

Maximálna dĺžka GPU

416mm

Maximálna dĺžka zdroja

180mm

Počet PCI slotov

 7

Predný I/O panel

1x USB Type-A

1x USB Type-C

Power
1x Audio 

1x Mic

Rozmery

462mm (výška)

215mm (šírka)

481mm (hĺbka)

Hmotnosť

7kg s plechovou bočnicou

7,4kg s presklenou bočnicou

Orientačná cena

Okolo 98 Eur
