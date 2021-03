Fractal Design Meshify 2 – skrinka s veľkým potenciálom

Fractal Design patrí medzi etablovaných výrobcov skriniek a v ich portfóliu sa časom vystriedalo viacero druhov skriniek od mini-itx skriniek až po obrovské skrinky označené XL. Nie každá skrinka sa samozrejme stala hitom. Poslednou skrinkou, ktorú som od Fractal mal v rukách bola dizajnovo krásna Era ITX, avšak čo sa týka chladenia bolo to dosť slabé.

Dnes mám v rukách skrinku z presne opačného konca – plnohodnotne veľkú skrinku Meshify 2, ktorá pojme E-ATX dosky, radiátor vodného chladenia o veľkosti 420mm a dáte do nej až 9 prídavných ventilátorov.

Meshify 2 - Balenie, špecifikácie



Meshify 2 meria na dĺžku 542mm a na výšku 474mm, pripočítajte k tomu ochranné vaničky, krabicu a dostanete sa na veľkosť balenia 634x542x324mm (dĺžka x výška x šírka). Krabica je naozaj veľká a celé balenie dosiahne slušných 13,2 kilogramu.



Keď už skrinku dostanete von z krabice a odbalíte zo všetkých penových vaničiek, či obalu z fólie (tá ochráni skrinku maximálne pred drobnými škrabancami) tak máte pred sebou naozaj krásnu skrinku - k samotnému dizajnu sa dostaneme už čoskoro.

To, čo zaujme je veľká krabica s príslušenstvom. Chápem prečo Fractal zvolil tak veľké balenie (aby zapasovalo medzi penové vaničky v balení), avšak išlo by to aj v menšom.

Vo vnútri sa totiž nachádza malá krabička so skrutkami a štyri kovové držiaky pre disky. Keďže sa tu nenachádza nejaký iný typ hornej mriežky alebo krytu ako mala Era ITX, tak to je na môj vkus trochu prehnaná veľkosť balenia pre príslušenstvo. Ale logika za tým je jasná – zapasovať to medzi penové vaničky vďaka čomu to nebude pri transporte lietať hore dole.