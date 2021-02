Fractal Design Meshify 2 Compact – posledná verzia z rodiny Meshify 2

Dnes o 15:00 končí embargo Fractal Design a s kľudom vám tak môžeme predstaviť novú skrinku v portfóliu tohto výrobcu. Ide o najmenšiu skrinku z radu Meshify 2 pod označením Compact. Po Meshify 2 XL, Meshify 2 ide o tretiu verziu tohto konceptu.

Balenie, špecifikácie



Compact verzia, kompaktnejšie rozmery, ktoré sa preniesli na balenie aj skrinku samotnú. Balenie je tradičné – skrinka príde zabalená v igelitovom vrecku (ochráni pred drobnými škrabancami) a dvoma veľkými penovými vaničkami. Predná vlnitá maska je rovnako chránená tenkou penovou výplňou – nie som si istý, či by predný panel vôbec ochránila, ak by prišlo k silnejšiemu zatlačeniu krabice.



Príslušenstvo tentokrát nie je zabalené vo väčšej krabici ako u Meshify 2. Miesto si našlo už tak tradične umiestnené v zásuvke pre HDD disk. Nájdete tu klasické skrutky pre uchytenie základnej dosky, diskov, zdroja, náhradnú dutú maticu pod základnú dosku a zopár sťahovacích pásikov. Kritiku si odnesie skrutka na odťahovanie matíc pod základnú dosku – tá je totiž z plastu...Netuším prečo sa Fractal Design rozhodol práve pre plast, ušetriť mohli akurát tak zopár centov, ak vôbec...

Stačí zopár vyšmyknutí skrutkovača z hlavice a prvé poškodenia hlavy sú na svete.

Špecifikácie

Materiál oceľ, plast, sklo Základná doska ITX, mATX, ATX Pozície pre mechaniky/disky 2x HDD 4x SSD Chladenie Štandardne dodávané ventilátory: 2x 140mm vpredu 1x 120mm vzadu Voliteľné ventilátory: 3x 120mm vpredu alebo 2x 140mm vpredu 2x 120mm hore alebo 2x 140mm hore 1x 120mm vzadu 1x 120mm v spodnej časti Vodné chladenie hore: 120/240 radiátor vzadu: 120mm radiátor vpredu:120/140/240/ 280/360mm radiátor Maximálna výška CPU chladiča 169mm Maximálna dĺžka GPU 360mm bez predných ventilátorov 341mm s prednými ventilátormi Maximálna dĺžka zdroja ATX zdroj Počet PCI slotov 7 Predný I/O panel 2x USB 3.0 1x USB 3.0 Type C Power Reset

1x Audio 1x mikrofón Rozmery 474.5mm (výška) 210mm (šírka) 423.5mm (hĺbka) Orientačná cena 110 eur

Exteriér



Meshify 2 Compact nesie rovnaké prvky ako ďalšie verzie z tejto rady – krásnu vlnitú prednú masku, otváracie predné dvierka, či prepracované filtre, ktoré prepustia dovnútra viac vzduchu . Dnes testovaná skrinka prišla v čiernom kabáte s presklenou, zatmavenou bočnicou.

Rovnako ako Meshify 2/XL, sú predné dvierka u Compact verzie otvárateľné. Na potiahnutie dvierok slúži logo, ktoré má tak okrem estetickej funkcie aj druhú.

Samotné dvierka idú otvoriť približne o 75 stupňov. Pánty na nich sú z umelej hmoty, takže pozor na príliš silné a prudké otvorenie. Pánty by ste mohli zbytočne poškodiť alebo zlomiť. V samotných dvierkach sa nachádza prachový filter – aby ste ho vybrali, musia ísť bohužiaľ dole celé dvierka – ale toto je problém aj Meshify 2 a XL verzie. Dobrou správou však je, že I/O panel je súčasťou skrinky, takže pri otváraní dvierok neťaháte všetky káble von.



Pod horným krytom, ktorý treba z držiakov vypuknúť, sa nachádza prachový filter, ktorý na svojom mieste drží zasunutím do vodiacich držiakov. Spodný prachový filter sa zase vyťahuje z prednej strany – pokrýva celú spodnú časť, nakoľko viete kôš pre HDD odstrániť a do spodnej časti umiestniť 120mm ventilátor.

Zadná časť prezradí, že skrinka disponuje rovnako priestorom pre 120mm ventilátor ale aj to, že GPU sem vertikálne neumiestnite. Vystačiť si musíte s klasickým, horizontálnym uložením grafickej karty.