Fractal Design Celsius+ S24 Prisma – stačí aj 240tka...

Fractal Design patrí medzi, už teraz, klasických výrobcov AiO chladičov. V ponuke tohto švédskeho výrobcu nenájdete žiadny vzduchový chladič, iba vodné All in One chladiče. Dávnejšie sme otestovali 280mm verziu Celsius+ S24, dnes sa poziem na menší AiO s 240mm radiátorom. U oboch chladičov platí, že v základe ide o Asetek chladiče, ktoré sú upravené podľa predstáv Fractal.

7

FD Celsius+ S24 Prisma - Balenie, špecifikácie

Celsius+ S24 Prisma nevyniká žiadnym extra balením a to, čo máte pred sebou je štandardným balením takmer u všetkých AiO chladičov. Radiátor ako aj blok CPU chladiča sú chránené igelitovým vrecúškom – ten chráni chladič proti poškriabaniu. Ventilátory sú klasicky „zabalené“ v tenkom kartónovom obale.

V balení sa okrem potrebných skrutiek nachádza prítlačná spona pre Intel aj AMD chladiče. Ak potrebujete zameniť spony, treba tú z Intel (tá je na chladiči od výroby) pootočením uvoľniť a nasadiť tú pre AMD. Celisus+ S24 je vhodný pre nasledovné CPU: Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 a AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+

Fractal Design dáva na svoj chladiť dokonca 5 ročnú záruku.



Špecifikácie