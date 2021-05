Fractal Design – aj takto skvelo môže vyzerať niektorá zostava...

Pri stavbe nejakej zostavy, veľa ľudí nevyberá komponenty práve od jedného výrobcu – takmer vždy to je mix rôznych komponentov. V súčasnosti sa dá naozaj vyberať od veľa výrobcov. Osobne mám rád myšlienku, kedy sa zostava skladá s využitím čo najväčšieho počtu komponentov od jedného výrobcu. Keď sa pozriete bližšie do portfólia Švédskeho výrobcu Fractal Design, zistíte, že tu máte na výber viacero komponentov, ktoré sa dajú pre takúto myšlienku využiť – skrinka, zdroj, AiO chladič a ventilátory. Takže do zostavy, ktorú som skladal išli práve spomínané komponenty od Fractal Design. Presnejšie som siahol po:

- Skrinka Meshify 2 Compact

- AiO chladič Celsius+ S28

- Zdroj Ion+ 760W Platinum

- aRGB ventilátory Prisma AL-12

Komponenty



Skrinka



Celá zostava sa bude skladať do spomínanej skrinky Meshify 2 Compact. Možno niekoho napadne, že by väčšia Meshify 2 bola lepšia – možno áno, ale ako som písal v recenzii (link) ak do tejto skrinky nedávate najlepšie komponenty na trhu, custom vodníka, tak by skrinky možno bolo nakoniec aj škoda, nehovoriac o zbytočne vysokej cene. Preto som nakoniec vybral menšiu skrinku – tu rovnako nebudete mať problém s vystavaním skvelého chladenia. Do skrinky môžete dať 7 ventilátorov (7x 120mm, 4x 140mm + 2x 120mm), AiO alebo radiátor vodného chladenia o veľkostiach 120mm až 360mm (podľa pozície v skrinke) a vzduchový chladič o výške 169mm... Takže ohľadom chladenia a výberu komponentov nemusíte mať žiadne obavy.

Skrinka navyše vyzerá naozaj skvelo – predný panel je to, čo dodáva Meshify 2 Compact svoju „tvár“, priehľadné zatmavené sklo zase možnosť ukázať RGB podsvietenie.



Chladič



Na chladenie CPU Intel i5-9600K bude použitý AiO chladič Celsius+ S28, ktorý patrí k tým najlepším AiO chladičom na trhu a v pohode zvládne každý procesor, ktorý budete chladiť. V mojom prípade i5-9600K bežal na 4800Mhz a teploty ostali pod hranicou 60 stupňov Celzia, čo je vynikajúce. Recenziu samotného AiO chladiča nájdete tu. Tento chladič ponúka okrem vysokého chladiaceho výkonu, aRGB podsvietenie ventilátorov a aj CPU bloku (kruh okolo CPU bloku). Ako napovedá názov (S28) ide o chladič s dvoma 140mm ventilátormi, ktorý poskytujú skvelý pomer medzi chladením a hlukom.

Vychytávkou Celsius+ S28 je určite možnosť meniť otáčky ventilátorov jednoduchým pootočením prstenca CPU bloku (Auto, PWM). Teda za predpokladu, že ventilátory zapojíte do USB hubu, ktorý je súčasťou radiátora.

Základná doska



Pre tento build bude použitá základná doska s čipsetom Z390 od firmy Asus. Presnejšie ide o model TUF Z390M-Pro Gaming

Grafická karta



Do skrinky/zostavy bude inštalovaná relatívna novinka v podobe Gigabyte RTX 3060 12GB OC. Keďže zostava je primárne určená na hranie vo Full HD, táto karta dodá dostatočný výkon na všetky najnovšie hry. Samotná karta má skvelé chladenie, ktoré v dobre vetranej skrinke akou je Meshify 2 Compact doslova vynikne. Očakávania sú také, že sa ventilátory budú točiť do 60% a malo by ísť takmer o nepočuteľný komponent v zostave.



Zdroj



Ako som spomínal v úvode, Fractal Design má vo svojom portfóliu aj zdroje. Ion+ 760 Platinum, ktorý som použil, dodá zostave dva prvky – dostatočné napájanie a tichú prevádzku. Na Ion+ si môže nastaviť semi pasívny mód, čo v praxi znamená, že v malej záťaži sa 140mm ventilátor vôbec netočí. Pri väčšej záťaži má ventilátor relatívne malú nábehovú krivku, plné otáčky dosiahne až pri maximálnej záťaži. Navyše disponuje zdroj Ion+ šiestimi ochrannými prvkami, ktoré ochránia samotný zdroj a tak isto aj komponenty v zostave, pri rôznych výkyvoch v elektrickej sieti. Fractal Design dokonca ponúka na tento zdroj 10 ročnú záruku! Ion+ 760 Platinum je samozrejme plne modulárny, čo sa môže hodiť inokedy do menších zostáv, kde neviete schovať všetky káble v skrinke.

O chladenie sa teda stará 140mm ventilátor z dielne Fractal Design zo série Dynamic. Aj z našich dávnejších recenzií viem potvrdiť, že tento ventilátor vie vyprodukovať slušný prievan, takže o chladenie jednotlivých súčiastok zdroja by som sa vôbec nebál. Naviac Fractal Design použil overené japonské kondenzátory vo svojej sérii.



Zbytok komponentov



Celá zostava bude doplnená aRGB ventilátormi Prisma AL-12, ktoré budú zo skrinky vyťahovať vzduch smerom von. Systémový disk bude tvorený dvoma SSD diskami Kingston a Samsung. Keďže bude celý build podsvietený, tak aj RAMky musia ísť týmto trendom a výber padol na overené Corsair Vengeance Pro, ktoré pekne doplnia celý build. Na ovládanie RGB podsvietenia potrebuje iCue softvér od Corsair. Do zostavy pôjde 16GB RAM.