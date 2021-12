Ford Transit Custom PHEV – dodávka s benzínovým generátorom...

Aj keď sa venujeme recenziám elektro a hybridných áut už nejaký ten čas, nič väčšie ako SUV sme tu nemali. Keď prišla ponuka na test plug-in verzie Ford Transit Custom PHEV, chvíľu som aj váhal, či do recenzie ísť alebo nie. Predsa len dodávka je trochu iný súdok ako sedan alebo SUV.

Lenže výzvy treba akceptovať a Fordu som povedal áno...

Dizajn



Z vonku pôsobí Ford Transit Custom PHEV moderne a mierne agresívny dizajn prednej časti vytvárajú okrem otvorov pre nasávanie aj vystúpené čiary na prednej kapote. Ak by Ford spojil čierne plastové časti do jedného kusu (na štýl EVO X), Transitu by ste odhadli cez 200 koní. Možno tu má Ford priestor na nejakú špeciálnu edíciu?



Bočné línie Transitu sú jednoduché a narušené sú len mierne vystúpenými plechmi okolo kolies.

V pravej časti sa nachádzajú posúvacie dvere a k nakladaciemu priestoru sa dostanete samozrejme aj cez zadné veľké dvojdvere.

Pri skúmaní zadnej časti zistíte, že testovaný Transit Custom PHEV disponuje len parkovacími senzormi, cúvaciu kameru tento model nemal. Ford však túto možnosť pre Transit ponúka a kto nad takýmto autom rozmýšľa, určite si za ňu priplaťte. Bez nej je totiž cúvanie celkom zaujímavé – hlavne pre tých, čo v takomto aute nepresedia každý deň...

Nakladací priestor má rozmer 255x138x134cm a v Transite môžete odviesť 1100kg nákladu