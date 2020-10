FIIDO D11 – štýlový e-bike nie len do mesta

FIIDO nie je žiadnym nováčikom čo sa týka výroby elektrických bicyklov. Aj keď novinky z tejto oblasti nesledujem pravidelne, prekvapilo ma, že si D11 prešiel úspešnou Indiegogo kampaňou a tento e-bike tak mohol ísť do výroby.

Dizajn

Famózny...je jedno či sa pozriete na farbu alebo konštrukciu samotnú, pre mladšiu generáciu je e-bike ako stvorený. Vyzerá absolútne štýlovo a na prvý pohľad by ste ani nepovedali, že ide o elektrickú verziu. Ak by niekto hľadal známky elektriky tak by ich hľadal ťažšie. Na kormidle bicykla máte akurát tak len o jednu páčku naviac. Žiadna batéria, ktorá by bola viditeľná pod sedadlom alebo umiestnená na ráme. To, že ide o elektrický bike prezradí jedine kábel, ktorý vychádza od zadného kolesa.



Batériu na prvý pohľad nezbadáte, pretože je schovaná v tyči sedadla, motor zase v náboji zadného kolesa. Kolesá sú na D11 o veľkosti 20“ a šírke 4.5 centimetra, čo podčiarkuje fakt, že ide o mestský e-bike.

Tak isto na D11 nenájdete žiadne tlmiče, ktoré by „spríjemnili“ jazdu na hrboľatých cestách alebo v teréne. Na druhej strane tu však máte elektromotor, ktorý vám vie pomôcť v náročnejšom situáciách. Súčasťou zadnej tyče so sedadlom je zadné svetlo spolu s tlačidlom, ktoré zapína/vypína D11.



Trochu vtipne pôsobí možnosť nastaviť si výšku sedenia. Pri maximálnej povolenej výške, vďaka veľkej batérii, by si na bike sadol pravdepodobne aj 2.5 metra vysoký človek. Pri mojich 180 centimetroch som mal nastavené najnižšie sedenie a v podstate dosah na zem bol len tak tak. Batéria sa z vybitého stavu nabije na max. za 6 hodín aj 44 minút.



Osobne by som prijal trochu iný dizajn predného svetla... Keď sa pozriem na D11 ako celok, takéto svetlo mi príde trochu smiešne. Lacnejšie pôsobia aj jednotlivé káble a ich bužírka – nylonové alebo látkové by takémuto e-bike sedeli viac – tu vidím peknú možnosť pre „modderov“ na drobné úpravy. Tak či onak, FIIDO D11 bude neustále pútať pozornosť okoloidúcich.

Špecifikácie

Motor 250W Max.rýchlosť 25 km/h Dojazd v elektrickom režime 40-50 kilometrov Dojazd asistovaný mód 80-100 kilometrov Batéria 418 Wh Hmotnosť s batériou 17.5 kg Najväčšie zaťaženie 120 kg Rám Hliník Veľkosť kolies 20“, šírka: 4.5 centimetra Brzdy kotúčové vpredu aj vzadu

FIIDO D11 si môžete teraz kúpiť za cenu 859.99 eur s poštovným zadarmo z Poľského EÚ skladu (žiadne ďalšie poplatky). Nezabudnite použiť kupón GKB517S

FIIDO navyše na platforme Gleam spustil súťaž o päť D11, ktoré môžete získať zadarmo. Stačí navštíviť tento link.