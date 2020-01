Externé SSD - má dnes už zmysel?

Predstavenie a špecifikácie

Presne pred rokom sme vám priniesli porovnanie externého SSD a HDD. Na rozdiel od vlani testovaného modelu, sa SSD novinka spolieha na konektor USB Typu-A. Na druhej strane sa jemne zväčšili rozmery disku. Disk výrobca dodáva v 3 kapacitách – 500GB, 1TB a 2TB. WD 2,5" My Passport GO 500GB je postavený na SanDisk SSD PLUS 500GB. Zodpovedá tomu aj kapacita s P/N SDSSDA-480G-G26, ktorá je max 480 GB. WD tak marketingovo mýli, a v skutočnosti je toto 480GB disk! V počítači vidíte tak dostupných z papierovo uvádzaných 500GB len 465GB. Nerozumiem prečo výrobca zavádza o celých 7%.

Disk je pripojený cez SATA III radič. Toto SSD by malo využívať radič Marvell 88SS1074 a využívať MLC NAND. Niektoré disky ale údaje môžu využívať aj TLC pamäte. Presný radič a typ FLASH bez otvorenia šasi nie je možný, na čo sa už sťažovali aj iné redakcie.

Rozmery disku sú 95×67×10 milimetrov a hmotnosť má iba 55 gramov. Disk využíva USB 3.0 konektor, ktorý je spätne kompatibilný s USB 2.0. Škoda, že výrobca nezabudoval rovno USB 3.1. Disk prichádza štandardne s jedinou WD aplikáciou – WD Discovery – paradoxne na vyhľadávanie disku. K disku tak nedostanete žiaden bloatware od spoločnosti WD. Disk je ale kompatibilná s WD aplikáciou na zálohu dát, ktorý sa dá stiahnuť pomocou WD Discovery. V prípade Macu je podporovaný aj Time Machine.

Disk sa vďaka rozmerom kreditky hodí do vrecka. Výrobca si dal záležať a disk je pevný a vyrobený z odolných plastov. Verím, že vydrží aj nejaký ten pád na zem. Sám výrobca disk prezentuje ako SSD na cesty. Western Digital deklaruje odolnosť proti pádom z výšky do 2 metrov, pričom integrovaná anti-rezistentná guma má pohltiť nárazy. Nenachádzajú sa tu samozrejme žiadne pohyblivé časti. SSD je celé zapuzdrené v jednoliatom plaste a nie je ho možné nijak vybrať ani vymeniť. Vyzdvihujem, že výrobca myslel na mobilitu a kábel zabudoval napevno ku krabičke a zospodu mu pripravil miesto kam sa dá ukryť. Na druhej strane mám obavy, že práve nevymeniteľný kábel môže byť achillovou pätou tohto SSD. Štandardná záruka na disk sú 3 roky.