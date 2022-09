Ethereum Merge PoS - končí ťažba ETH, budú grafické karty dostupné? Má to riziká ?

ETH Merge je za dverami a my si zhrnieme si čo to vlastne znamená a prečo je to najdôležitejšia vec v krypto-svete za posledné roky, ak teda nie pre ETH najdôležitejší upgrade siete vôbec.

Už od začiatku vzniku Etherea sa uvažovalo o koncepte Proof-of-Stake. ETH vývojári sa rozhodli na začiatku využiť otestovaný koncept – Proof-of-Work. Nové ETH tak vzniká „vyťažím“ rovnako ako BTC, s tým rozdielom, že jeho konečná hodnota, resp. finálne množstvo nie je konečné. Proof-of-Work koncept zakladá vlastne na overovaní transakcií na blockchainovej sieti s tým, že overovateľ (miner), dostáva za overenie transakcie určitý poplatok, tzv. „gas“. Veľmi podrobne som popísal BTC v týchto dvoch článkoch - Čo sa stane ak vyťažíme aj posledný Bitcoin? ; Bitcoin, zlato 21. storočia?

S tým, že od roku 2017 ETH sľubuje prechod na elektricky minimálne náročný Proof-of-Stake, čo je zjednodušenie úročenie ETH na nodoch (serverových uzloch). Posledné roky trpelo Ethereum na extrémne vysoké poplatky, tzv. gas fees. Problém som popísal v článku - ETH čaká veľký skok - koniec miningu? . Minulý rok prebehol upgrade siete a aktivoval sa nový protokol EIP1559, ktorý okamžite stlačil poplatky ETH o 30% a aktuálne ETH poplatky sú na rozumných úrovniach. Stále však nedosahujú cien BTC Lighting Networku. Tento koncept nevyriešil stále inflačný charakter Etherea (aj keď v určitých mesiacoch sa množstvo ETH v obehu zmenšilo), každopádne ETH do obehu pribúda stále viac než sa páli pri miningu.

Prechod od ETH na ETH 2.0 - ukážka dočasného Beacon Chainu. Sharding v roku 2023/2024 sľubuje zníženie poplatkov na ETH sieti.

V minulom článku som tiež naznačil príchod konceptu Proof-of-Stake, ktorý sa stáva napriek neveriacim očiam minerov realitou. V prvom rade nás nový koncept z dlhodobého hľadiska priblíži k deflačnému charakteru, kedy by sa v budúcnosti malo uvoľňovať menej nových ETH než ich pálenie. U ETH 2.0 je to však stále nejasne zodpovedaná otázka, pretože PoS stojí na úročení. Z ETH 2.0 sa z dlhodobého hľadiska stane „super vzácna“ virtuálna krypto - komodita rovnako ako BTC.

Veľké riziká ETH 2.0

Odkedy som písal naposledy článok sa veľa toho nezmenilo a naďalej existuje veľké riziko validátorov – ide predovšetkým o burzy Binance, Kraken, CoinBase a LIDO staking. Tieto inštitúcie vlastnia až 60.2% všetkých nodov (serverov) a stakovaných ETH 2.0. Samo LIDO vlastní 31.6%, teda cez 4 milióny ETH v 2.0. 11 najväčších validátorov vlastní neuveriteľných 69% ETH 2.0 ! Hrozí tak reálne 67-68% PoS attack. Inak povedané, ak sa burzy dohodnú, sú schopné previesť riadený útok na Ethereum. Z toho vyplýva, jasná centralizácia. Väčšina ľudí totiž, prevedie súčasné ETH po prechode na ETH 2.0 na burzu alebo Lido a zastakuje ich. Dominancia búrz sa ešte zvýši. Pre porovnanie mining pooly ETH boli výraznejšie diverzifikované a útok bol málo pravdepodobný – Foundry USA 25%, AntPool 16.1%, F2Pool 13.8%, BinancePool 11%, ViaBTC 10.8% a Poolin 9.2% a zvyšných 14% rozdelených na menšie pooly. Pre úspešný útok, teda dajme tomu vykradnutie alebo presmerovanie transakcie potrebujete mať pod kontrolou 51% siete. U PoW konceptu to znamená, 51% výkonu siete, a u PoS konceptu je to vlastne 51% nódov alebo úročených tokenov v obehu.

Priemerné poplatky za prevod v ETH sieti

Kauza Tornado

Pred nedávnom sa objavil problém s úročením peňazí cez platformu MakerDAO. Ten spočíval v napojení s platobným systémom nazývaným Tornado Cash – token so značnou privátnosťou. Vyznačuje sa podobnou schopnosť ako má Monero (XMR), teda možnosťou skryť odosielateľa a prijímateľa v blockchaine.

Úročiacej DeFi platforme MakerDAO reálne hrozia sankcie a stablecoinu DAI hrozí strata parity 1:1 USD, tzv. depegged. Skrátka Tornado Cash je ideálna voľba ak chcete prať peniaze alebo legalizovať špinavý biznis.

Od roku 2019 touto platformou prešlo viac než 7 miliárd USD a „prepralo sa“ 620 miliónov dolárov ukradnutých z hernej platformy AXS (Axie Infinity). Výsledkom boli sankcie od americkej vlády pre firmu stojacu za Tornado Cash a zatknutie jej zakladateľa. Okrem toho peňaženka Metamask zablokovala prístup k platforme; Pričom ostatné platformy, kde viete úročiť peniaze alebo krypto-tokeny ako AAVE, MakerDAO, UniSWAP pre istotu úplne zablokovali prístup aby sa tiež vyhli možným sankciám. Ako som spomínal, najviac sa dotklo MakerDAO. Zablokovali sa nielen pochybné ETH peňaženky ale Circle (vydavateľ, resp. emitor USDC) dokonca zablokoval USDC transakcie. Vtipné na tom bolo, že takto ste vedeli zablokovať cudzie peňaženky, stačilo ak vám niekto cez Tornado Cash poslal len úplne drobné. Predstavte si, že Váš zlý sused pozná Vašu ETH peňaženku, pošle Vám na ňu 0.1 ETH a zablokuje tým celý účet na AAVE. Áno presne takto to funguje. ETH 2.0 môže veľmi podobne pri rozhodnutí vlády zablokovať peňaženky. Dá sa povedať, že stakované ETH 2.0 majú super-moc nad peňaženkami a zároveň nody (servery kde sa úročí ETH 2.0) vlastnia všetky stakované ETH 2.0.

aktuálne blokované, "stakované" ETH 2.0

Circle a Tether vlastnia hodnotu Etherea

Aktuálne sú stablecoiny kryté dolárom a vydávajú ich fintechy alebo finančné inštitúcie, ktoré musia podávať SEC (Americká komisia pre cenné papiere a burzy) pravidelný audit. Circle stojí za USDC a Tether za USDT. Dá sa povedať, že tieto dve monštrá aktuálne rozhodujú o budúcich a vlastne aj súčasných forkoch ETH! Komunita tak stráca akúkoľvek reálnu možnosť hlasovať za budúce forky. USDC a USDT sa teraz pri hrozbe forku – rozdelenia ETH na ETHW/ETHPoW a ETH 2.0 rozhodli, že nebudú ETHW / ETHPoW podporovať. Tento fork by mal zabezpečiť minerom príjem aj do budúcna. Vysvetlím nižšie. Toto je podľa mňa ďalší presun moci od minerov (a reálnych používateľov) ku inštitúciám a vlastníkom nodov. Pri vzniku Bitcoinu sa ako hlavná axióma vyzdvihovala akákoľvek nemožnosť zasahovať do transakcií a ovplyvňovaní siete, u ETH 2.0 tu však táto hrozba reálne existuje.

Riskantný HARD FORK ETH

Pretože sa komunita nedokázala dohodnúť a ETH nebude ani kombináciou PoS a PoW konsenzu, mineri začali posledné týždne pracovať na forku, teda rozdelení siete. Má ísť o podobne veľký fork ako bol ETH a ETC. No a teraz k veci. Ak sa FORK podarí, teda dôjde k rozdeleniu na ETH 2.0 a ETHW, celá sieť sa zdvojí. Avšak USDT a USDC budú kryť len PoS ETH 2.0. Do ohňa ale priliali niektoré burzy – BitFinex, Poloniex a najnovšie aj Binance, ktoré už spúšťajú nielen Futures obchody na možný fork ale dokonca ho budú po forku listovať. Čo to znamená? Ak máte v peňaženke ETH po forku budete mať ETH 2.0 a ETHW v rovnakom množstve a všetky tokeny a NFT bežiace na ETH a ERC-20 blockchaine! Vaše portfólio sa na krátku chvíľu zdvojnásobí ale jeden chain má prakticky nulovú hodnotu.

Z minulosti vieme o BTC a BitCoin Cash, že fork spôsobil krátkodobý pokles dominantného coinu (BTC šlo o 20%) ale forknutý coin spadol o 50%, a v tomto prípade ako sa ukázalo, je BTC Cash naďalej prežitok. Hrozí to aj novému forku ETHW? No v prvom rade je toto úplne odlišná situácia, kedy mineri aktuálne vládnu Ethereu a celé ETH je postavené na mineroch a ťažení. Problém aktuálneho forku, ak skutočne nastane, je nielen diametrálne odlišný ale s obrovskými rizikami. Hneď vysvetlím.

V prvom rade môže nastať niekoľko situácií:

Mineri držiaci ETH / ETH 2.0 budú prelievať kapitál do ETHW (PoW) a dumpovať ETH 2.0 (PoS). Následne skúpia späť lacný ETH 2.0 a odpredajú bezcenný ETHW alebo ho následne v druhom kroku pošlú na nulu. Trhový kapitál ETH sa preleje medzi ETH 2.0 a ETHW. Podarí sa úspešný fork a dumpne cena ETH 2.0 a pumpne ETHW. Požičané ETH (cez DeFI napr. AAVE) za účelom špekulácie spôsobí dump na cene ETHW. Špekulanti sa totiž budú snažiť predať novovytvorené ETHW.

Riziká:

Reálne hrozí double-spending attack, prípadne nazývaný aj replay attack. V praxi to znamená, že ak pozná niekto TX vašej transakcie dokázal by ho skopírovať aj na druhom blockchaine. Ak budete chcieť predať forknuté ETHW, zdvojená sieť pri začiatku forku Vás môže obrať aj o ETH! S pohybmi na ETH sieti vrátane tokenov radšej počkajte !!! Zdvojí sa počet stablecoinov na peňaženkách. Na PoW budú však bez hodnoty, pretože Circle (USDC) a Tether(USDT) nebudú mať žiadne krytie. Pozor na DeFI – tie na PoW sú bezcenné tokeny! Vzostup scammerov. Menej znalý používateľ neuvidí rozdiel medzi ETH 2.0 a ETHW. Vzostup webov, kde budú scammeri skúšať aby ľudia posielali svoje ETH 2.0 za účelom stakingu. Nič také nerobte bez riadneho overenia validátora !!! Kríza dopytu. ETHW nebude mať žiadnu hodnotu a nebude mať žiadneho kupujúceho. Riskovať a špekulovať nad novými tokenmi má zmysel ak viete čo robíte. Obrovský nárast transakcií na PoS a PoW sietí, spôsobí zahltenie oboch blochchainov a vysoké „gas“ poplatky. Upozorňujem, že PoS NERIEŠI VÝŠKU POPLATKOV! To má prísť aj s aktualizáciou zvanou „SHADING“ niekedy budúci rok.

Ak chcete skúsiť šťastie a odpredať všetky forknuté tokeny, presuňte ich na burzu hneď !

PoS vs PoW

Proof-of-Stake

Medzi ďalšie riziká PoS patrí tvorba nódov (server validátora). ETH 2.0 nódy na rozdiel od BTC sú daisychainované a novo-pripojený nód musí byť schválený ostatnými existujúcimi nódmi. Checkpointy určuje existujúci validátori a perlička – nový nód nemá „genesis“ – históriu vzniku, teda celú históriu blockchainu !!! Bitcoin nódy sa synchronizujú od dátumu genesis (2008), vedia validovať všetky bloky spätne až k nultému a vyžadujú len malú hlavičku a dátovú stopu. Bitcoin blockchain je mimochodom výrazne menší.

Plusy PoS:

O 99% menej energeticky náročný než PoW dnes Bezpečnejší Do budúcna možnosť deflačného charakteru Otvára možnosti super-skalárnosti

Riziká:

Hrozí 51% attack od validátorov – aktuálne LIDO, Binance, CoinBase, Kraken Extrémna centralizácia a posilnenie moci búrz „Bohatí budú bohatší“. Najväčší validátori dostanú najväčšie odmeny pri úročení (aktuálne 4.1%). Inak povedané, tí validátori, ktorí budú stakovať viac, budú mať možnosť získavať s vyššou pravdepodobnosťou väčšie odmeny za staking. Nulová história pri pripojení nového nodu do siete. Pri výpadku aktuálnych nódov nie je možná obnova od bodu nula. Centralizácia nódov bežiacich v cloude !!! Aktuálne ETH 2.0 beží predovšetkým cez Amazon Web Services. Možná kompletná kontrola vládou a majiteľmi serverov a cloudov Koniec možnosti rozhodovať o budúcich forkoch a zároveň existujúci validátori budú mať hlas aj pri nových validátoroch! Pre vytvorenie nodu musíte mať 32 ETH a ak bude stáť 5 000 USD / ETH, nikto nebude chcieť prevádzkovať notebook v hodnote 160 000 USD. Nód totiž musí byť pripojený trvalo do siete na rozdiel od miningu, ktorý je možný vypínať a zapínať podľa potreby či ceny elektriny ! Plus technická náročnosť na spustenie nódu je významná. 14 385 890 stakovaných ETH 2.0 sa bude postupne odpredávať – emitovaný počet takýchto stakovaný ETH by mal začať v rozpätí 6-12 mesiacov (Shanghai update). Uvoľnenie je nastavené na viacero epoch a nebude kratšie ako 424 dní, teda bezmála 34 000 ETH / deň. Dumping ETH 2.0 tak spočiatku určite nebude možný týmto spôsobom. Odpredaj „tzv. liquid stakingu“ – požičaného derivátu sETH z LIDO Finance dosť pravdepodobne dumpne cenu ETH 2.0 a môže spôsobiť stratu parity sETH : unstaked ETH 2.0 + yield

Rozumieme, že článok je náročnejší ale dúfam, že sme Vám ujasnili problematiku ETH 2.0 a nestanete sa obeťou scamu ☺.

Inšpirované: korpi87, youtube