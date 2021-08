ETH čaká veľký skok - koniec miningu?

Ethereum sieť, na ktorej bežia viaceré známe meny, napríklad samotný Ether (ETH), či MAKER, UniSWAP, Chainlink a samozrejme NFT obchody, čaká tento týždeň veľká zmena. Aktivuje sa protokol EIP-1559. Ethereum čaká veľký fork – zásadný upgrade na sieti, tzv. LONDON HARDFORK EIP-1559. Tieto upgrade robia hlavní vývojári stojaci za kryptomenou, tzv. komunita.

LONDON HARDFORK EIP-1559

Zmena je natoľko významná, že vytvára otázku či má ešte ETH naďalej zmysel „ťažiť“. EIP-1559 má upraviť základný model výpočtu poplatkov pre ťažbárov (ďalej miner) a teda aj transakčné poplatky. Má vyriešiť nezmyselne vysoké poplatky za potvrdenie transakcií v dobe, keď je vysoký dopyt po kryptomene. Ide o obdobie „bullish“, teda vtedy keď cena kryptomeny rastie do nezmyselných výšok a na burzách sa vykonáva nespočetne veľa transakcií – nákupov a predajov. Kryptopeňaženky v dnešnej dobe vedia vypočítať veľmi presné náklady za transakciu, takže sa viete rozhodnúť, či chcete ETH poslať alebo nie. Okrem toho vidíte aj transakčné a potvrdzovacie časy. Ani to však nezaručuje, že platba prebehne v aktuálnom bloku. Miner je vlastne osoba alebo skupina ľudí, ktorí prenajímajú svoj výpočtový výkon sieti, sú teda zapojení do siete a robia overenie transakcií a tiež zápis pohybov do digitálnej knihy, tzv. blockchainu. Čím vyšší výkon miner prenajíma, tým je vyššia odmena. Táto odmena musí byť motivačná, aby pokryla náklady na nákup hardvéru, pokryla elektrinu a hlavne požadovaný zisk minerom.

Aby bola transakcia čo najrýchlejšia, čo je vlastne podstata kryptomeny, musia sa zvýšiť transakčné poplatky. V skratke si to predstavte ako prenájom procesorového času u minerov. Čím je vyšší dopyt, tým sú poplatky vyššie, teda ak majú byť transakcie čo najkratšie. V čase najväčšieho boomu, napríklad na prelome roka 2017 a 2018 a taktiež tento rok, sa mohlo stať, že ETH prevody trvali aj celé dni, ak ste si vybrali nízke poplatky. Opačný extrém bol zase, ak ste chceli previesť ETH v hodnote 600 USD a len tento prevod stál 500 USD. V roku 2017 sa totiž stalo, že ak ste chceli 1 BTC predať pri cene 19 000 USD, čakalo sa kľudne 2-3 dni a k predaju nakoniec nedošlo. Sieť bola zahltená, predovšetkým preto, lebo sa nepredpokladalo také veľké množstvo rýchlych predajov. Prevody boli extrémne vysoké – cca 150 - 300€ za 1 BTC. Za normálnych okolností stojí prevod len 1 satoshi = 0.00000001 BTC, za prípustné ceny sú tiež 300 – 1000 satoshi, pri cene 60 000 USD / BTC = 6 USD.

EIP-1559 má eliminovať „preplácanie“ procesorového času v bloku a taktiež zväčšuje poplatky v bloku na 2-násobok, teda 25 miliónov. Aktuálne je počet poplatkov do jedného bloku limitovaný na 12 500 000 jednotiek. Inak povedané, ak „váš poplatok“ do bloku nevojde, musí sa presunúť aj do iného bloku. Aktuálne je doba na spracovanie jedného bloku 13.56 sekundy. 5.augusta je to aktuálne 13.49 sekundy.

Uvedieme si príklad, ak výška všetkých poplatkov o 12:00 hodine je 100 000 000 000 jednotiek = 8000 blokov = 8000 * 13.56 sekundy = 108 480 sekúnd alebo aj 30 hodín. Spracovanie transakcií, kde výška poplatkov na sieti je 100 000 000 000 (gas) jednotiek je teda 30 hodín, dôjde k zahlteniu siete. Ak chcete aby mala vaša transakcia prioritu (bola okamžitá), musíte preplatiť ostatných na sieti a zvýšiť transakčný poplatok – tým si určujete v ktorom z blokov bude overená vaša transakcia. Váš čas sa z 30 hodín skráti na pár sekúnd či minút. Aktuálne tieto poplatky smerujú ako odmena minerom. Teda čím viac transakcií na sieti, tým väčšie odmeny pre minerov.

Skrátka, tento fork zrýchľuje prevody a znižuje poplatky. Oveľa väčšou hrozbou pre minerov má byť „spaľovanie časti poplatkov“. Okrem toho by poplatky minerov mal vedieť nastaviť aj samotný používateľ. Aby sme boli korektný, po novom pôjde o voliteľné „prepitné“. Samotný používateľ bude tiež profitovať z toho, či chce drahšiu okamžitú transakciu (bude závisieť od trhovej ceny, „gas limitu“ a samozrejme dopytu a ponuky) alebo si počká na lacnejší blok v sieti.

Čo je „gas limit“ na Ethereum sieti? Najjednoduchšie je možné „gas“ chápať ako prepravný poplatok, ktorý ste ochotní a schopní zaplatiť pri prevode na Ethereum sieti. Čím komplexnejšia („dlhšia“) transakcia na Ethereum sieti, tým je vyšší. Predstavte si to ako benzín, do auta. Na kratšie cesty auto spáli menej benzínu ako na dlhšej trase. Gas limit bude teda maximálna prístupná hodnota za prevod. Gas poplatok sa vypočíta ako „GAS FEE“ = cena za 1 gas × počet gasov na danú transakciu. Teda analogicky, keď auto spáli na 90 km trase 7L benzínu pri cene 1.5€, tak zaplatíte za túto cestu 7×1.5€ = 10.5€. Aktuálne je množstvo poplatkov v jednom bloku limitovaných na 12 500 000 jednotiek, to sa však zmení práve 5. augusta, kedy, ako som spomínal, dôjde k zdvojnásobeniu limitu. Daný poplatok sa od tohto dátumu nebude presúvať minerovi, ale bude spálený!

Vzhľadom na to, že si však prenajímate cudzí procesorový výkon na overenie transakcie, zápis do blockchainu a samotný prevod, musí existovať motivácia pre minerov aby svoj výkon prenajímali aj naďalej. Tu je však zakopaný samotný pes nového forku. Aktuálne platí, že ak je vyťažená sieť, bojujete výškou poplatku na Ethereum sieti kde si miner môže vybrať, ktoré transakcie vykoná najskôr. Na jednej strane teda rastie cena procesorového výkonu a na druhej zase cena za jednotku času. Samozrejme vyhrávajú „najdrahšie“ transakcie s najvyššími poplatkami. Sieť je postavená na tom, že dostávajú najvyššiu prioritu. Nedávne uvedenie NFT kolekcie od Mila Kunis za pár minút 12-násobila poplatky na sieti!

Aký má vlastne EIP-1559 dopad?

EIP-1559 má dopad na všetkých – ako používateľov, tak držiteľov a tiež samotných minerov. Pozitívny dopad má samozrejme na držiteľov a používateľov ale veľmi negatívny na samotných minerov. A to tým, že časť ich nákladov (teda poplatkov) bude Ethereum sieť likvidovať (páliť). Môže nastať situácia, že výška odmeny za nové vyťaženie Etherea + vrátane prepitného nebude stačiť pokrývať ani náklady na prevádzku samotných „miningových rigov“. Tie si predstavte skrátka ako transakčné super počítače. Špekuluje sa, že prepitné bude ďaleko prevyšovať základný poplatok, čo bude mať kontraproduktívny efekt nového forku.

Ethereum smeruje k deflačnému charakteru

Aktuálne je možné ťažiť nekonečne veľa ETH, pričom inflačná sadzba má výšku 4%. Po aktivácii EIP-1559 sa začne časť ETH spaľovať, teda likvidovať časť ETH na trhu. Novo uvádzané ETH sú aktuálne už len 2 (ETH) za 1 blok. Či nový fork dokáže zvrátiť inflačný charakter a začne aj reálne znižovať množstvo ETH v obehu nateraz nikto nedokáže tvrdiť so 100% istotou. Najpravdepodobnejšie je, že ETH bude aj naďalej inflačné a nie deflačné so sadzbou do 1%. Zahraničný web COINMETRICS nám ukazuje ako sa mení inflačný charakter ETH.

Hypotetické čísla naznačujú, že minerom klesne obrat o 10-20%. Pôvodné predpoklady tvrdili o číslach medzi 30 – 50%. Aká bude realita sa uvidí až o pár dní.

Čo sa môže stať?

Pre minerov by bolo ideálne aby cena ETH išla nahor o pár desiatok % a udržal sa porovnateľný príjem. Netreba zabúdať, že je nutné zaplatiť náklady na hardvér, spotrebu elektrickej energie a hlavne očakávaný zisk. EIP-1559 je pomerne riskantný fork. Ak by totiž padli odmeny nízko a obrat z ťažby padol výrazne nadol, dá sa predpokladať, že mineri prejdú na iné kryptomeny a ETHEREUM sieť môže byť reálne vystavená aj 51% útoku. O tom sme už písali minule. V skratke ide o počítačový útok, kedy je možné ovplyvniť dáta v blockchainovej sieti. Sieť Ethereum už podobný útok zažila, kedy došlo na fork medzi ETH a ETC.

ETC je pôvodný Ethereum blockchain. V roku 2016 došlo k forku na ETH a ETC, čo rozdelilo odbornú verejnosť, komunitu i používateľov. 17. júna 2016 sa vďaka závažným chýbam DAO tokenov, ktoré bežali na Ethereum sieti, podarilo ukradnúť 11 500 000 Etherov. Odporúčam prečítať napríklad tento web. Výrazná časť komunity následne hlasovala za FORK, pretože Ether sieť umožňovala zvrátiť transakciu ale riešili sa skôr morálne zásady krypta samotného než ilegalita transakcie. Bol by porušený hlavný axióm o zasahovaniu do kryptomeny. Blockchain mal byť voči podobným útokom imúnny a kompletne decentralizovaný. Ethereum Classic porušilo toto pravidlo, zvrátilo transakciu a vymazalo záznam v blockchaine. Ethereum (ETH) sa rozhodlo pokračovať a akceptovať tento hack na sieti. Tým došlo k rozdeleniu siete.

ETH odvtedy prešlo viacerými zmenami, ale najväčšou je vznik novej generácie ETH 2.0. Tam môžete vstúpiť od konca minulého roka, stačí uzamknúť (v krypto svete „staking“) 32 ethereí (ETH). Čo to znamená? Staking vysvetľujem nižšie.

Proof-of-Stake

ETH 2.0 sľubuje prechod na novú filozofiu – koncept „proof of stake“ (PoS) na rozdiel od „proof of work“. Proof-of-work alebo PoW je aktuálne využívaný, kde sa na overovanie používa (počítačová práca). Kľúčový a zároveň kritizovaný aspekt ako u ETH tak u BTC, pretože vyžaduje strašne veľa energie. ETH 2.0 by mohlo mať IPO (uvedenie na trh) v decembri tohto roka alebo počas roka 2022, kedy sa predpokladá prechod na PoS. Od ETH 2.0 sa predpokladá práve deflačný charakter a preto úspešná aplikácia EIP-1559 je pre ETH 2.0 kľúčová. Do ETH siete sa tiež zavedie nový pojem „Proof-of-Burn“, kedy sa začnú zamknuté ETH pomaly spaľovať. Komunita predpokladá nárast cien voči FIATu. Nielenže sa vyhodia z celého systému mineri ale ETH má byť rovnako ako BTC vzácna komodita.

Nateraz nad celým projektom visí veľa otáznikov. Počet dôverujúcich používateľov ETH siete sa pomaly znižuje. Predovšetkým pre neustále zmeny v sieti. Ďalej sa ukazuje, že z ETH 2.0 budú profitovať hlavne veľkí hráči, ktorí stakujú veľké množstvo ETH v sieti ETH 2.0. Staking sa najjednoduchšie dá chápať ako úročenie za krytie kryptomeny. Hlavnou úlohou stakingu je finančné krytie kryptomeny, analogicky sa dá chápať ako dolár krytý zlatom, v tomto prípade ethereum kryté ethereum 2.0. Zjednodušene povedané, ak stakujem 100 000 ETH v hodnote 2000€, ETH 2.0 má finančné krytie 200 000 000€. Všetci investori, ktorí stakujú svoju meny, sa tak vlastne zaviažu, že počas doby „stakingu“, nebudú svoje ETH predávať a nechajú ho zamknuté. Ako odmenu za to dostanú novo-vytvorené „krypto“. Túto možnosť má napríklad aj ADA (Cardano).

staking pri 1000 EUR, teda cca 872 ADA (cardano), aktuálny výnos 4.6%, teda 46 ADA alebo aj 52,99€

Ako odmenu za zamknuté ETH dostávate nové ETH. Je to akási odmena za bezpečnosť siete. Pri iných kryptách je napr. staking (chápte úročenie) 5-6% za rok. Ak teda vložím 100 ETH a mám úročenie 5%, dostanem 5 nových ETH ročne. Veľká výhoda stakingu je v tom, že niektoré finančné nástroje ponúkajú staking aj na dennej báze. Ak bude rásť cena ETH/ETH 2.0, ako som spomenul, zarobia na tom len veľké ryby, pretože tým staking prinesie najviac nových mincí. Veľká hrozba EIP-1559 je, že mineri sa vrátia späť k ETC alebo iným menám ako RVN či XEQ. Najpravdepodobnejšie je paradoxne ETC. ETH čakajú veľké zmeny a určite vám nebudeme dávať rady, či má zmysel Ethereum držať, predať alebo dokupovať. To už je každopádne na vás. Aktuálne by som sa jej určite vyhol.

Inšpirácia: web, web2

Image Credit: Coinmetrics, hackernoon, 3iQ Research Group