Endorfy stále patrí k budgetovejším výrobcom skriniek s tým, že sa snažia dostať zo svojich skriniek vždy maximum. To isté platí aj u Signum M30, mATX skrinka, ktorá sľubuje perfektné chladenie... Tak sa poďme na skrinku spolu pozrieť...
Endorfy Signum M30 - Predstavenie, špecifikácie
Signum M30 je jednou z najnovších prírastkov do portfólia Endorfy skriniek (druhou skrinkou je Aquarius 8000), ktorá je skôr určená fanúšikom menších zostáv, do skrinky viete totiž namontovať micro ATX dosku. Endorfy sľubuje u tejto skrinky hlavne skvelé chladenie, ktoré môže byť zabezpečené iba 120mm ventilátormi - priestor na 140mm tu nie je v žiadnej pozícii...
Špecifikácie
|
Materiál
|oceľ, plast, sklo
|
Základná doska
|
M-ATX, ITX
|
Pozície pre mechaniky/disky
|
2x HDD
2x SSD
|
Chladenie
|
Štandardne dodávané ventilátory:
2x 120mm vpredu
1x 120mm vzadu
Voliteľné ventilátory:
2x 120mm hore
2x 120mm PSU shroud
|
Vodné chladenie - veľkosť radiátora
|
vpredu: 120/240mm
hore: 120/240mm
|
Maximálna výška CPU chladiča
|
159mm
|
Maximálna dĺžka GPU
|
345mm
|
Maximálna dĺžka zdroja
|
180mm
|
Počet PCI slotov
|4
|
Predný I/O panel
|
2x USB 3.2
1x Type C
1x mikrofón, 1x slúchadlá
Zapnutie PC
Reset PC
|
Rozmery
|
401mm (výška)
205mm (šírka)
387mm (hĺbka)
|
Hmotnosť
|
~ 4,7kg
|
Orientačná cena
|
75 Eur
Pridať nový komentár