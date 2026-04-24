Endorfy Signum M30

Endorfy stále patrí k budgetovejším výrobcom skriniek s tým, že sa snažia dostať zo svojich skriniek vždy maximum. To isté platí aj u Signum M30, mATX skrinka, ktorá sľubuje perfektné chladenie... Tak sa poďme na skrinku spolu pozrieť...


Endorfy Signum M30 - Predstavenie, špecifikácie

Signum M30 je jednou z najnovších prírastkov do portfólia Endorfy skriniek (druhou skrinkou je Aquarius 8000), ktorá je skôr určená fanúšikom menších zostáv, do skrinky viete totiž namontovať micro ATX dosku. Endorfy sľubuje u tejto skrinky hlavne skvelé chladenie, ktoré môže byť zabezpečené iba 120mm ventilátormi - priestor na 140mm tu nie je v žiadnej pozícii...

 

Špecifikácie

Materiál

 oceľ, plast, sklo

Základná doska

M-ATX, ITX

Pozície pre mechaniky/disky

2x HDD

2x SSD

Chladenie

Štandardne dodávané ventilátory:

2x 120mm vpredu

1x 120mm vzadu

Voliteľné ventilátory:

2x 120mm hore

2x 120mm PSU shroud

Vodné chladenie - veľkosť radiátora

vpredu: 120/240mm

hore: 120/240mm

Maximálna výška CPU chladiča

159mm

Maximálna dĺžka GPU

345mm

Maximálna dĺžka zdroja

180mm

Počet PCI slotov

 4

Predný I/O panel

2x USB 3.2

1x Type C

1x mikrofón, 1x slúchadlá

Zapnutie PC

Reset PC

Rozmery

401mm (výška)

205mm (šírka)

387mm (hĺbka)

Hmotnosť

~ 4,7kg

Orientačná cena

75 Eur
