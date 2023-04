Endorfy Signum 300 Air – keď sa to dá aj za lacné

SilentiumPC alebo po novom Endorfy, je značka, pri ktorej nemusíte siahnuť príliš hlboko do vačku. Zároveň to je značka, ktorá sa vám snaží dať čo najviac za vaše peniaze. Skvelým príkladom je dnes testovaná skrinka Signum 300 Air, ktorá príde so štyrmi ventilátormi a cenou okolo 65 Eur...

Signum 300 Air - Balenie, špecifikácie

To, že Endorfy patrí k budgetovým výrobcom skriniek nemusíme nijak zatajovať a dokonca sa ani Endorfy tomu nijak nebráni. Samotné balenie skrinky váži len 6,2 kilogramu, pričom je jedna strana skrinky sklenená. Potlač krabice prezradí takmer všetko, čo potrebujete o skrinke vedieť – ako skrinka približne vyzerá, koľko ventilátorov tu od výroby je a ktorá bočnica je zo skla. Podrobnejší popis k jednotlivým prvkom nájdete zase na bočnej strane.

To, že sa kúsok šetrilo aj na balení, prezradia polystyrénové vaničky, ktoré sú tenšie ako býva zvykom.