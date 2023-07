Endorfy LIX Plus

Endorfy alebo bývalé SilentiumPC - tak dnes poznáme pomerne známeho výrobcu chladičov, skriniek a periférií. U nás v redakcii sme už zopár produktov od tejto Poľskej značky mali a aj keď sa jedná o budgetovú značku, samotné výrobky sú pomerne dobré. Endorfy pomaly ale isto vstupuje do vyššej než budgetovej ligy - uvidíme či si tento trend udržia a kedy tam vlastne dorazia.

Na test mi dorazila myška pod názvom LIX Plus Wireless so senzorom PixArt’s PAW3370 a spínačmi Kailh GM 8.0, ktoré by mali vydržať až 80 miliónov klikov. Hmotnosť? Len 68 gramov...

Balenie samé o sebe, je pomerne malé a nájdete v ňom okrem myšky ďakovný list od CEO Endorfy, nálepky a náhradné podložky pre myš. Na krabici nájdete zase všetky potrebné informácie ohľadom LIX Plus.

Špecifikácie

SPC Gear LIX Plus Wireless Rozmer 126 mm x 65.7 mm x 38.5 mm Hmotnosť: 68 g Počet tlačidiel: 6 (vrátane kolieska) Hlavné spínače: Kailh GM 8.0 (80 M) Senzor: PixArt PAW3370 Rozlíšenie senzora: 50–19,000 CPI Polling Rate: 125/250/500/1000 Hz Dĺžka kábla: 1.60m Odporúčaná cena: 59.99

Dizajn

Samotná myška vyzerá moderne a hráčsky – vďačí tomu hlavne za svoj honeycomb dizajn alebo po Slovensky plástový dizajn (toto slovo asi už radšej nikdy nepoužijem :D ). Aj vďaka tomuto malému triku je hmotnosť myšky len 68 gramov. Osobne mi viac vyhovujúťažšie myšky, takže toto možno stojí za vyskúšanie - či takto ľahká myš, vám bude sedieť alebo nie.

Vďaka honeycomb dizajnu, ušetrila myška na hmotnosti

USB dongle je schovaný v spodnej časti tela myšky

Agresívnejší dizajn LIX Plus Wireless je doplnený červenými tlačidlami. Ak ste si zbehli špecifikácie, tak vám určite neušla informácia o dĺžke kábla – 1,6 metra. Je to síce o niečo menej ako napríklad Roccat ale stále to je dostatočná dĺžka aj pre PC, ktoré sú položené pod stolom. Honeycomb dizajn má však jednu nevýhodu z dlhodobého hľadiska – ak sa vám pri hraní alebo práci s PC viac potia ruky, myška bude po nejakej dobe špinavá a čistiť celú plochu bude „zábavné“... Do budúcna by možno mohlo Endorfy pribaliť malý štetec ako to robí napríklad taký Mad Catz.

Kábel je poflexovaný a extrémne ohybný

Prax

LIX Wireless viete použiť aj s káblom alebo bez – a keďže ide o wireless myšku, toto bude asi preferovaný spôsob používania u väčšiny z vás. Na pripojenie k PC budete potrebovať BT alebo dongle, ktorý sa nachádza v spodnej časti myšky. Nožičky myšky sú klasické teflónové s veľmi dobrým sklzom. Po obyčajnej Corsair podložke sa LIX pohybuje lepšie ako napríklad Logi MX Master 3. Náhradný set nožičiek nájdete v balení.

LIX sedí v dlani vcelku dobre – ku zmene tvaru neprišlo a LIX Wireless je identická s káblovou verziou LIX. Viacmennej ide o nízko profilovú myš s najvyšším bodom, ktorý spadá medzi 2 a 3tí článok prstov. Napriek tomu, že som zvyknutý na MX Master 3, kde je najvyšší bod pod hánkami ruky, prechod na LIX bol úplne ok. Viac som zápasil s malou hmotnosťou ako tvarom myšky. Čo sa týka štýlu uchytenia (Palm, claw a fingertip) myška je viac menej vhodná na Palm a fingertip...Claw je tiež ok ale tu som mal najmenšiu istotu v pohybe. LIX wireless je, čo sa týka spracovania na veľmi dobrej úrovni a hmotnosť teda nepovažujte tuto za kľúčový element. Telo myšky nevydá žiaden zvuk pri väčšom tlaku – či už horný tlak alebo bočný. Pri zatrasení myšou do strán počuť slabý zvuk plastov od kolieska, inak nič iné sa tu neozýva.

RGB podsvietenie nie je nijak rušivé ani v noci. Podsvietenie sa dá vypnúť cez softvér (okrem podsvietenia kolieska)

Hlavné tlačidlá sa od tých bočných líšia v spôsobe stlačenia. Hlavné majú veľmi krátku dráhu stlačenia a dá sa povedať veľmi isté stlačenie. Bočné možno trochu naopak – dráha stlačenia je podstatne väčšia a mäkšia. Navyše zadné bočné tlačidlo má dráhu ešte o málinko dlhšiu ako predné.

Softvér

Softvér k myške LIX Plus od Endorfy je pomerne jednoduchý, dizajnovo pekný a tým pádom sa dokážete vo všetkých možnostiach zorientovať veľmi rýchlo. Základné rozloženie celého layoutu a možností, je na 4 záložkách. Veľmi podstatnou záložkou je druhá v poradí, kde si viete zmeniť DPI, Polling rate a LOD. Ako som písal vyššie, aj keď cez softvér vypnete RGB podsvietenie myšky, koliesko bude stále svietiť. Prečo sa takto Endrofy rozhodlo netuším ale mohli sem dať možnosť celkového vypnutia alebo vypnutia jednotlivých zón.

Záver

LIX Plus Wireless je dodávaná so stavanou batériou o veľkosti 300 mAh. Výdrž batérie závisí samozrejme od rôznych faktorov, napríklad: rýchlosť senzora alebo RGB osvetlenie. SPC Gear v špecifikáciách uvádza hodnotu 40 hodín, ktorú sa mi moc nepodarilo overiť. Sledovanie odhadovaného času v aplikácii je nepresný a nedá sa naň spoľahnúť. Držať stopky a merať každé použitie myšky je zase nereálne.

Malú poznámku mám aj k dĺžke nabíjania batérie – popravde mohlo by byť pri takejto kapacite rýchlejšie (ale zase to nie je nič tragické).

Pri tejto myške jedna poznámka – ak ste serióznejší hráči, tak sa tu bez použitia softvéru nezaobídete. Predvolené hodnoty (12ms debounce time alebo ako dlho myška nezaregistruje ďalší klik a 2mm zdvihová výška) môže pri niektorých hrách obmedziť výkon

Celkovo však pri cene okolo 59 Eur, nemá dnes testovaná myška príliš veľa slabín. Čo mne osobne najviac vadilo bola nízka hmotnosť (jednoducho preferujem myšky typu Mad Catz) a nespoľahlivý údaj batérie v softvéry.

Za zaslanie LIX Plus Wireless ďakujeme spoločnosti Endorfy