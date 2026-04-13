Endorfy Atlas Electric – tak toto je pecka a za menej ako 400 Eur!

Herné stoly resp. stoly ako také u nás recenzujeme pomerne málo, teda testovali sme len jeden :) Stôl, ktorý sa mi dostal vtedy do rúk bol SecretLab Magnus – vtedy jediný stôl, ktorý SecretLab mal (klasika bez elektrického ovládania).
Pár týždňov dozadu sa mi dostala možnosť pozrieť sa na stôl od Endorfy – Atlas Electric L. Tento stôl stojí menej ako 400 Eur, pričom dizajnovo kričí, že by mohol stáť kľudne aj o niečo viac.
Balenie
Atlas L má na dĺžku 150cm ale samotná krabica príde v polovičnom rozmere. Keď prišiel kuriér, nebol som si istý, či Endorfy poslalo správny stôl :) Ako sa nakoniec ukázalo, pracovná doska je rozložená na tri časti. Celková hmotnosť balenia je približne 40 kilogramov - stôl samotný má približne 35 kilogramov.
V balení má všetko svoje miesto, vnútro je vystužené aby neprišlo k žiadnemu poškodeniu hlavne pracovnej dosky.
Špecifikácie
|Rozmer
|1500x760mm
|Nastaviteľná výška
|720x1200mm
|Doska
|MDF, hrúbka 18mm
|Hmotnosť
|35kg
|Nosnosť
|80kg
|Záruka
|2 roky
|Cena
|Okolo 385 Eur
Montáž
Hneď na začiatok poviem, že montáž stola zvládne naozaj každý a zaberie vám možno 35-45 minút. Dopredu hovorím, že sa vám zíde aj nejaký elektrický skrutkovač, nakoľko tu je pomerne veľa skrutiek, ktoré treba dotiahnuť. Ak nemáte elektrický skrutkovač, vezmite si klasický s dlhou rúčkou, s pribaleným skrutkovačom stôl zložíte tiež ale dá vám to zabrať viac ako by mohlo. Ako som spomínal, pracovná doska sa skladá z troch kusov, ktoré sa spájajú kovovými spojkami...A tým, že je doska z troch kusov, z troch kusov je zložená aj stredová podperná tyč (áno preto viacero skrutiek, aby všetko dobre spolu držalo).
Skúsenosti
Pracovná doska je z kvalitnej MDF dosky o hrúbke 18mm, nohy zase z ocele (asi nikto nebude prekvapený, že je tomu tak) a celkovo stôl znesie nosnosť 80 kilogramov, čo úplne v pohode vystačí na 2-3 monitory, PC skrinku, slúchadlá, poprípade volant. Stôl nie je na sedenie :) a neviem, čo by ste museli mať na 150cm stole aby to nezvládol.
Na porovnanie iné herné stoly a ich nosnosť
SecretLab Magnus Pro – 120kg (cena 849 Eur)
Corsair Platform – 120kg (cena 1200 Eur)
Arrozi Arena – 60kg (cena 349 Eur)
Endorfy Atlas je, čo sa týka pomeru cena výkon na tom veľmi dobre a nosnosť 80 kilogramov je viac než dostačujúca. Stôl testujem už vyše troch týždňov (zmena výšky približne 6x za deň po dobu 4 dní do týždňa) so skrinku o hmotnosti cca 23 kilogramov, ktorá je položená priamo nad pravou nohou – motor ani raz nezaváhal a nie je potrebné váhu rozkladať rovnomerne ako v prípade Arrozi Arena...
Endorfy Atlas má trocha skromnejší cable management, ktorý skôr pripomína kancelárske stoly (dva gumové otvory v stredovej časti) – napriek tomu som si káble dokázal upratať lepšie a ľahšie ako v SecretLab Magnus. Stôl má ešte dva výrezy v zadnej časti, ktoré sú tu určené na rameno monitora (ale rovnako tadeto viete usmerniť káble napríklad od PC).
Výhodou je, že si ovládanie výšky stola viete umiestniť na obe strany, rovnako ako držiak na slúchadlá.
To, čo považujem sa slabší element, je vedenie káblov resp. udržanie ich na konkrétnom mieste. Endorfy pribalilo sťahovacie pásky, ktoré sa prilepujú o stôl – problém je, že sa často odlepujú. Ak by sa káble dali schovať do konštrukcie, bolo by to ideálne (možno ďalšia verzia).
Záver
Stôl nemá skryté vedenia káblov, integrované káble k zdroju ako napríklad SecretLab Magnus Pro (stojí teraz v akcii 849 Eur), nemá držiak na PC skrinku a kade aké iné vymoženosti (niektoré, ktoré by ste ani nevyužili) ale za cenu približne 385 Eur je to kus veľmi dobrého herného stola – verzia Dark wood vyzerá skvelo a keď si stôl nadizajnujete napríklad s Noctua vecami (Antec Flux Pro Noctua Editon), bude na stôl radosť pozerať :)
Dark Wood verzia vyzerá naozaj prémiovo a stôl by kľudne mohol ísť aj do kancelárie a nie len do domácej pracovne.
Navyše za relatívne normálne peniaze dostanete polohovateľný stôl (72-120cm) a ušetrené peniaze môžete dať do niečoho iného...
|Plusy
|Mínusy
|Dizajn (Dark wood vyzerá skvelo)
|Chýbajúci cable management
|Cena
|
|Výškovo nastaviteľný (do 120cm)
|
