Endorfy Aquarius 8000 Corona – vstup medzi elitu

Keď som naposledy testoval Endorfy skrinku – presnejšie Signum M30, napísal som, že Aquarius vidím ako skrinku, ktorá môže Endorfy otvoriť dvere do vyššej ligy... Nemýlil som sa, Aquarius 8000 je veľmi vydarená skrinka...
Endorfy Aquarius 8000 Corona - Predstavenie, špecifikácie
Keď som naposledy testoval Endorfy skrinku – presnejšie Signum M30, napísal som, že Aquarius vidím ako skrinku, ktorá môže Endorfy otvoriť dvere do vyššej ligy... Nemýlil som sa, Aquarius 8000 je veľmi vydarená skrinka...
O Endorfy skrinkách som vždy písal ako o budgetových, ale minimálne pri rade Aquarius je treba toto slovíčko vyhodiť. Teda aspoň čo sa týka materiálov a kvality spracovania. Hneď po rozbalení skrinky, je jasné, že toto je iná liga – plech, sklo je proste o triedu vyššie ako u ostatných Endorfy skriniek.
Rozhodne máte pocit, že vybaľujete prémiovú skrinku a nie skrinku „len“ za 120 Eur.
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