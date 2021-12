Eleglide D1 Master – e-kolobežka, ktorá nahradí aj malý moped

Keď nám Geekbuying ponúkol na test niektorú z nových kolobežiek Eleglide, moja odpoveď bola „áno, chcem tu najvýkonnejšiu“. Testovaná novinka ma celkový výkon 1000 W pochádzajúci z dvoch motorov, poriadne veľkú batériu a odpruženú prednú aj zadnú vidlicu. Ako sa vraví, s jedlom rastie chuť a tak bola voľba výkonnejšieho modelu príležitosťou, ktorá by posunula moje kolobežkovanie vyššie o ďalšiu úroveň.

Eleglide D1 Master – Balenie, špecifikácie

Na balení kolobežky sa asi toho nedá veľa vymyslieť. A načo aj, hlavná je bezpečnosť balenia. Takže overený recept veľkej krabice vyplnenej polystyrénom poslúžil dokonale svojmu účelu a z 32 kg ťažkej krabice som vydoloval nepoškodenú kolobežku.

Niektoré časti boli ešte dodatočne obalené, za čo dávam palec hore.

Príslušenstvo pozostáva zo štyroch inbusových kľúčov, nabíjačky a návodu. Inbusy poslúžia na prvé nastavenie polohy brzdových páčok a ovládacích prvkov tak, aby vyhovovali vášmu štýlu jazdy. Návod je stručný a prehľadný, avšak budete potrebovať aspoň základnú znalosť angličtiny. Tu je však jeden problém a to ten, že zatiaľ čo úvodný obrázok zodpovedá modelu D1 Master, vo vnútri sa nachádza rozpis ovládacích prvkov nejakého iného modelu. Rovnako sa v ňom nedočítate ani o nastaveniach elektronického ovládača kolobežky, ale o tom si povieme v ďalšej kapitole. Bez návodu sa však hravo zaobídete, no už na úvod to nevrhá najlepšie svetlo na kolobežku.

Vlastnosti Eleglide D1 Master

Nižšie v tabuľke sú parametre udávané výrobcom. Pre porovnanie sú v pravom stĺpci uvedené hodnoty aj pre model D1, ktorý je konštrukčne zhodný s modelom D1 Master a môže byť zaujímavou alternatívou pre tých, ktorí si vystačia aj s o niečo slabšími parametrami.