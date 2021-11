DongFeng Seres 3 – zaujímavý pokus z Číny

Predpokladám, že viacerí z vás nebudú príliš poznať čínsku značku áut DongFeng - ide o firmu patriacu priamo čínskemu štátu. Na Slovensku je táto značka zastúpená u 11 predajcov, roztiahnutých po celom území. Jedným z nich aj Petro Cars, ktorý sídlia v Galante. Komunikácia o zápožičke zbehla veľmi rýchlo a možnost vyskúšať netradičnú značku som nemohol odmietnuť.

Dizajn



Dizajn DongFeng Seres 3 by sa dal označiť za pomerne konzervatívny. Z predu mi Seres 3 pripomím mix Mazda CX-3 a staršieho Touarega rok 2015, zo zadu to je zase niečo málo z Touarega. To, že DongFeng nemá žiaden futuristický dizajn bude sedieť možno viacerým ľudom. Tí, čo mali možnosť vidieť Seres 3 z blízka, boli s dizajnom celkom spokojný. Ako sa vraví neurazí ale ani nenadchne...



Menšiu pripomienku mám aj k samotnému lakovaniu auta – aj keď to na fotkách nie je vidieť, z blízka to vyzerá ako keby perleť/metalíza išla hlboko do auta a na povrchu sa vytvárali lúče metalízy.

Seres 3 by sa dal prirovnať najviac asi k Mitsubishi ASX a zapadá aj do rovnakej kategórie kompaktných crossoverov. Seres 3 mal obuté čínske pneumatiky – tie sa správali na suchej vozovke úplne v poriadku. Ako by bolo tomu na mokrej vám povedať neviem. Celkovo by lepší dojem vyvolali skôr známejšie značky bežne dostupné na našom trhu.

To, že sa niekde kompromis musel spraviť je vidno aj na priznanej vnútornej výplni predných dverí – niečo takéto som doteraz ešte nevidel.