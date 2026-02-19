Deepcool LQ360 – prémiový AiO chladič s LCD displejom

Deepcool doslova vydáva jeden chladič za druhým a v súčasnosti v jeho portfóliu nájdete 32 AiO chladičov a 52! vzduchových chladičov – samozrejme nie všetky sa predávajú, to len pre predstavu ako je Deepcool zameraný na chladenie.
Dnes sa pozriem bližšie na jeden z novšie vydaných chladičov – All in One chladič LQ360.Ako napovedá číslo, na radiátore sa nachádzajú 3x120mm ventilátory.
Deepcool LQ360 - Predstavenie, špecifikácie
Deepcool používa vo svojom AiO chladiči LQ360 svoju najnovšiu pumpu postavenú na predošlej generácie: 5 Pro. Optimalizovaný dizajn pumpy využíva efektívny 3-fázový, 6-drážkový, 4-pólový motor, ktorý sa otáča 3400 otáčok za minútu. Pumpa patrí k tým tichším AiO pumpám. Deepcool „nešetril“ ani na ventilátoroch a LQ360 vybavil pomerne silnou verziou 120mm ventilátorov - FD12 s prietokom 72.04CFM (122m3/h) a statickým tlakom 3.48 mmH2O.
Aj u tohto chladiča nájdete patentovanú technológiu od Deepcool, pod názvom Anti-Leak. V skratke, radiátor obsahuje vnútorný ventil, ktorý reguluje tlak. Tým sa znižuje riziko úniku kvapaliny a predlžuje sa životnosť samotného chladiča.
