EN
  1. Domov
  2. Deepcool CG530U 4F – skvelá skrinka s krkolomným názvom...

Deepcool CG530U 4F – skvelá skrinka s krkolomným názvom...

Kapitoly článku


Deepcool CG530U 4F - Predstavenie, špecifikácie

Začnem rovno s názvom, pretože to je prvé, čo vám „udrie“ do očí..CG530U 4F – akože naozaj?:) Viem si predstaviť debatu s kamošmi...

O: Čo to máš za skrinku?

Odp: Nejakú Deepcool

O: Akú?

Odp: CG volačo, ale má zahnuté sklo...

Sranda bokom ale je to tak...Skrinka je vo finále fakt dobrá so skvelou cenou, ale ten názov si proste nezapamätáte...

Čo teda skrinka s takýmto krkolomným názvom prináša?

-              Zahnuté sklo

-              4 ventilátory v balení (3x reverse blade, umiestnené na boku)

-              Možnosť použiť CPU chladiče o výške do 160mm

-              Radiátor vodného chladenia max: 360mm vpredu, 360mm v spodnej časti, 280mm bok

Cena? Popravde som milo prekvapený, že Deepcool stanovil cenu tejto skrinky len na 89,9 Eur. Ak by ju stanovili nad 100 Eur, bol by som s tým ok.

 

Veľmi lacne pôsobiaca ochrana skla - ohnutá pena... Snáď to takto mali len novínárske kúsky

 

Špecifikácie

Materiál

 oceľ, plast, sklo

Základná doska

ITX, M-ATX, ATX, ATX zadné konektory, M-ATX zadné konektory

Pozície pre mechaniky/disky

2x HDD

3x SSD

Chladenie

Štandardne dodávané ventilátory:

3x 120mm bočné

1x 120mm vzadu

Voliteľné ventilátory:

3x 120mm hore

2x 140mm hore

3x 120mm dole (2x 120mm v prípade košu na HDD, SSD)

2x 140mm bočné

Vodné chladenie - veľkosť radiátora

hore: 120/140/240/280/360mm

bok: 120/140/240/280mm

spodná časť: 120/240/360mm

Maximálna výška CPU chladiča

160mm

Maximálna dĺžka GPU

410mm

Maximálna dĺžka zdroja

210mm

Počet PCI slotov

 7

Predný I/O panel

2x USB 3.0

1x Type C

1x mikrofón, 1x slúchadlá

Zapnutie PC

LED

Rozmery

380mm (výška)

285mm (šírka)

475mm (dĺžka)

Hmotnosť

7,3kg

Orientačná cena

89,99 Eur
Tagy Deepcool
Pridať nový komentár
Rady pre písanie
TOPlist