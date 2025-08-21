DeepCool Assassin IV VC Elite – Vapor chamber technológia v praxi

Prvá verzia chladiča DeepCool Assassin IV bola uvedená na trh približne v polke roka 2023. Chladič, ktorý mal poraziť vtedajšie stálice ako Noctua NH-D15, či Cooler Master MA824 Stealth. Assassin IV sa ukázal ako veľký bojovník a vo výkone ale aj dizajne (áno individuálna vec) mu patrilo prvé miesto a porazil tak spomínané chladiče. Lenže prešli dva roky, Noctua predstavila novinku NH-D15 G2 a Assassin IV sa opäť musel uspokojiť s iným ako top miestom.
Do nekončiaceho boja hodil Deepcool ďalšiu zbraň s novou technológiou – Assassin IV Elite, ktorý vylepšuje chladiaci potenciál pomocou Vapor chamber technológie. Či tomu naozaj tak je, sa dozvieme čoskoro.
DeepCool Assassin IV VC Elite - Predstavenie, špecifikácie
Najväčím rozdielom medzi Assassin IV a Assassin IV VC Elite je základňa chladiča – klasický medený blok vystriedal Vapor chamber, ktorý by mal rýchlejšie odvádzať teplo do heatpipe trubíc. Vapor chamber si môžete predstaviť ako malú sieť plochých heatpipe trubíc, ktoré vedú teplo viacerými smermi (nie len hore a dole ako klasická heatpipe trubica) a tým sa o niečo zvyšuje efektivita prenosu tepla do pasívu, ktorý je teda aktívne chladený ventilátormi.
Vapor chamber nevidíme u viacerých chladičov aj z toho dôvodu, že táto technológia je na výrobu zložitejšia ako medený blok alebo blok s heatpipe trubicami.
Zmenou prešla pätica, ktorá je teraz z masívnejšieho kovu a lepšie rozkladá celkovú váhu chladiča na dosku. Deepcool začal pribaľovať niečo, čo na prvý pohľad vyzerá ako guma – ide však o roztieradlo pasty.
Špecifikácie
|
Rozmer CPU bloku
|
86x75mm
|
Materiál CPU bloku
|
meď
|
Otáčky pumpy
|
800 - 2800RPM (+/- 10%)
3500RPM keď dosiahne kvapalina
>60 stupňov Celzia
|
Životnosť pumpy
|
-
|
Rozmery radiátora
|
277x120x38mm
|
Materiál radiátora
|
hliník
|
Dĺžka hadice
|
400mm
|
Materiál hadíc
|
guma, nylon
|
Rozmery ventilátora
|
140x140x25mm
|
Hlučnosť ventilátora
|
max 34.1 dBA
|
Maximálny prietok vzduchu ventilátora
|
104 CFM = 177 m3/h
|
Statický tlak ventilátora
|
2.38 mm/H2O
|
Otáčky ventilátora
|
500-1700 RPM
|
Konektor ventilátora
|
4pin PWM
|
Maximálne TDP
|
-
|
Kompatibilita
|
Intel
LGA 1200, 115X, 1366
2011, 2011-3, 2066
AMD
AM2, AM2+, AM3, AM3+
AM4, FM1, FM2, FM2+, TR4
Pridať nový komentár