Cubot King Kong 3 – šampión odolných smartfónov, pozrite, čo dokáže...

Odolným smartfónom sa v našich testoch príliš často nevenujeme. Navyše, ak by nám aj niekto takýto smartfón na recenziu poslal, určite by nám nedovolil ponoriť ho do vody, nechať ho zmraziť či len tak hádzať o zem.

Preto sme o test nepožiadali žiadneho z výrobcov, ale zabrázdili sme do vôd Gearbestu, ktorý nám poslal jednu z noviniek - Cubot King Kong 3. Dnešná recenzia ponesie prvky klasického testu, no oveľa viac sa zameriam práve na jeho odolnosť. Stane sa King Kong 3 novým benchmarkom medzi odolnými telefónmi?

Cubot King Kong 3 - Balenie, špecifikácie

Napriek tomu, že dnes testovaný smartfón nestojí 500 a viac eur, balenie King Kong 3 je po dizajnovej stránke na úrovni tých lepších smartfónov. Pekná čierna krabica, v ktorej sa okrem telefónu schováva už len nabíjačka (s EU koncovkou), USB kábel, spinka na otvorenie SIM slotu a ochranná fólia – tá je od výroby nalepená na telefóne.

Obal na telefón tu nehľadajte – je to odolný smartfón, ktorého zadná časť je gumená. Použitie by tu jednak nemalo zmysel a smartfón by to zbytočne zväčšilo.



Špecifikácie