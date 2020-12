Corsair K60 RGB PRO Low Profile - poctivá RGB mechanika v kompaktnom prevedení

Po roku a pol, čo sa mi dostala pod ruky Corsair K70 s low-profile spínačmi, som dostal opäť možnosť otestovať tento typ spínačov. Mechanické klávesnice s Cherry MX low-profile spínačmi sú v menšine, hoci podľa mňa neprávom. Preto mňa osobne teší každý nový prírastok do tejto nie moc početnej rodiny mechanických klávesníc.

Corsair K60 RGB PRO Low Profile – Balenie, špecifikácie

Žltá farba balenia už tradične patrí Corsairu. Predná strana je však nenápadná a pomerne skúpa na podrobnosti. Čo-to už naznačuje hrúbka krabice, ktorá je už na prvý pohľad veľmi malá a pripomína skôr klasické klávesnice.

Podstatné informácie sú až na zadnej strane, kde nájdeme logá iCue a Cherry MX. To prvé naznačuje použitie prepracovanej utility od Corsairu, druhé zase použitie špičkových mechanických spínačov od nemeckého výrobcu, v tomto prípade Cherry MX RGB Low Profile SPEED. Corsair sa pustil aj do porovnania so štandardnou mechanickou klávesnicou, oproti ktorej je výrazne nižšia.

Vo vnútri krabice sa nachádza iba klávesnica. Tá je už na prvý pohľad akási malá na pomery mechanických klávesníc. Výhodou K60 je práve veľkosť podobná klasickým „membránovkám“. Ku klávesnici dostanete iba základnú dokumentáciu, žiadne iné príslušenstvo v podobe podložky pod zápästia či alternatívnych klobúkov klávesov sa nekoná. Rovnako to platí aj pre ovládací softvér, ktorý je potrebné stiahnuť zo stránok výrobcu.

Špecifikácie