Corsair HS55 Surround – 80 eur? Hneď ich beriem…

Corsair mi tentokrát poslal na test ich pomerne nové slúchadlá s označením HS55 Surround. Základné informácie sú pomerne pôsobivé – 50mm meniče, 7.1 priestorový zvuk, viac smerový mikrofón, či penové náušníky potiahnuté umelou kožou leatherette...So slúchadlami Corsair som mal doteraz pomerne dobré skúsenosti, takže očakávania sú celkom vysoko postavené...

Balenie

Pomerne jednoducho vyzerajúca krabica, ukrýva vo vnútri okrem dnes testovaných slúchadiel, ešte 3.5mm jack na USB. Takže slúchadlá sú určené k telefónu, PC, či konzolám. Aj keď popravde nájsť 3.5mm audio jack na telefóne, je v dnešnej dobe už pomerne ťažké...Prekvapila ma aj pomerne malá váha slúchadiel, pričom celkové spracovanie je na slušnej úrovni. Hlavový mostík je napríklad kovový, zbytok slúchadiel zase plastový. Aj touto dvoj kombináciou dosiahol Corsair ľahšiu váhu a zároveň pomerne robustnejšie prevedenie.

Hudba

Popravde, herné slúchadlá nebudú nikdy vynikať v prehrávaní hudby a je tomu tak aj u Corsair HS55. Pravdou je, že ich Corsair ani nikdy do tejto pozície nestaval. Keď sa rozhodnete používať HS55 ako univerzálne slúchadlá na všetko, nebude to zase úplná tragédia. Pozitívom je prenes basov. Tie nie sú nijak prebasované, len aby vynikli (ako to robia iné značky) – proste basy sú dajme tomu akurát, chýba im možno trochu života... Soundstage je tiež prekvapivo ok, rozoznať jednotlivé nástroje rozhodne viete. Problémom slúchadiel je trochu, ako tomu hovorím, kúpeľňový zvuk. Hudba ako keby vychádza z malého priestoru, kde sa zvuky ešte trochu aj odrážajú. Vo finále stačí pol hodina hlasnejšej hudby a na ušiach cítite, že to nie je ono a máte tendenciu si dať slúchadlá dole.

Hry

Presný opak je však použitie pri hrách a na tie sú tieto slúchadla určené. Spustite hociktorú hru a zážitok z hier sa okamžite dostaví. Priestorový 7.1 zvuk funguje vcelku dobre a slúchadlá dokážu pomerne dobre vykresliť rôzne smery odkiaľ jednotlivé zvuky prichádzajú. Kúpeľňový zvuk sa tu takmer neprejavuje, pokiaľ nemáte scénu, kde sa deje toho príliš veľa naraz. Vtedy sa dostavý pocit, že sa priestor odkiaľ zvuky prichádzajú, trochu zúžil. Nie je to však nič zásadné, čo by ovplyvnilo zážitok z hrania.

Tých, čo používajú pri hraní mikrofón, poteší informácia, že sa môžu na ten u HS55 spoľahnúť na 100%. Aj keď je mikrofón viacmerový, ani raz sa mi pri testoch nestalo, že by zbieral okolité zvuky alebo nepreniesol to, čo som povedal. Príliš nezáleží ani na hlasitosti akou do mikrofónu hovoríte, čiže kľudne ho môžete používať aj v noci, keď nechcete príliš rušiť ostaných. Samozrejme záleží na tom, či máte mikrofón natočený správne k ústam.

Zhodnotenie

Ak patríte k menej náročným používateľom, Corsair HS55 viete použiť na hranie a rovnako aj na počúvanie hudby. Väčšinu hier si vychutnáte a hranie bude príjemne stráveným časom. Tí, ktorí majú na hudbu doma slúchadla zo zosilňovačom za niekoľko 100 eur, využijú HS55 len na hranie hier. Pre vás bude rozdiel v prenese hudby veľmi citeľný.

Dobrou správou je, použite kovového hlavového mostíka, ktorý dodáva slúchadlám pevnosť a tak isto aj umelá koža leatherette na náušníkoch. Tento typ umelej koži by mal vydržať dlhšie ako klasická umelá koža a pri pravidelnejšom používaní slúchadiel tipujem výdrž aspoň 2 roky. Potom by som čakal, že sa koža môže začať odlupovať a náušníky budú poškodené.

Corsair HS55 Surround stoja aktuálne okolo 80 eur a ak zháňate herné slúchadlá s dobrým zvukom, HS55 môžem odporučiť. Ak zháňate all around slúchadlá, tak len v prípade, že patríte k menej náročným poslucháčom hudby.