Corsair 4000D – horúca novinka z dielne Corsair

Corsair presne dnes o 15:00 zahajuje predaj dvoch nových Midi skrinky pod názvom 4000D, 4000D airflow a 4000X. Do redakcie sa nám dostala prvá menovaná, ktorá ponúka okrem veľmi dobrého chladenia jednoduchší dizajn a kovový predný panel...

Potenciálnych záujemcov poteší aj cena, ktorá bola stanovená na netradičných 87.9 eur a priameho konkurenta v podobe Defien 7 Compact poráža minimálne v tomto aspekte...

Balenie, špecifikácie

Opäť nečakajte žiadne novinky v podobe balenia, rokmi overený spôsob balenie je aj tu. Nemá zmysel použiť nič iné ako skrinku zabalenú v igelite a obalenú polystyrénovými vaničkami. Tie ochránia skrinku spoľahlivo aj pri dlhšej ceste.

Aby ste sa dostali k príslušenstvu, musíte celú 4000D rozbaliť, dať dole kovovú bočnicu a krabicu s príslušenstvom vytiahnuť zo zásuvky na HDD.



Do príslušenstva sa dostali okrem potrebných skrutiek k inštalácii jednotlivých komponentov, približne 10 sťahovacích pásikov a aj tri širšie sťahovacie pásiky na suchý zips s potlačou Corsair.

Na budgetovú skrinku by som povedal to je také normálne príslušenstvo.

Špecifikácie